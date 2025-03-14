Nükhet Duru'dan, tartışmalı sözlerine tek kelimelik yanıt: Hiç sorma
Nükhet Duru, Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde "Çirkin olana ve 40'tan sonrasına günaydın demem" sözleriyle gündem olan Duru, bu sözleri hatırlatılınca "Hiç sorma" diyerek sözleri hakkında açıklama yapmaktan kaçındı
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Nükhet Duru, Nişantaşı’nda alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Mağazaları dolaşan Duru, basın mensuplarını fark edince hızla uzaklaşmak istedi.
Son olarak katıldığı bir programda; "Çirkin olana ve 40'tan sonrasına günaydın demem" sözleriyle gündem olan ve bu açıklamasıyla sosyal medyada dikkat çeken şarkıcı, o sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Hiç sorma" diyerek sözleriyle ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.