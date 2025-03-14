Nükhet Duru'dan, tartışmalı sözlerine tek kelimelik yanıt: Hiç sorma

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Nükhet Duru, Nişantaşı’nda alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Mağazaları dolaşan Duru, basın mensuplarını fark edince hızla uzaklaşmak istedi.

Son olarak katıldığı bir programda; "Çirkin olana ve 40'tan sonrasına günaydın demem" sözleriyle gündem olan ve bu açıklamasıyla sosyal medyada dikkat çeken şarkıcı, o sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Hiç sorma" diyerek sözleriyle ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.