Nükhet Duru: Tayta hâlâ karşıyım

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nükhet Duru, Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni projelerinden bahseden Duru; "Febyo Taşel ile stüdyodayız. Yapıyoruz, bozuyoruz en güzel şeklini yapacağız. Aşk şarkısı... Devamı gelecek. Farklı projelerim var" dedi.

Tarzıyla dikkat çeken Nükhet Duru, "Nasıl böyle genç kalıyorsunuz?" sorusuna; "Bol bol kahkaha atın iyi şeyler düşünün" yanıtını verdi. Duru, geçtiğimiz yıl gündem olan; "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir Dur!' deyin artık" cümlesiyle ilgili de konuştu. Nükhet Duru; "Tayt kıyafet değil. Spor bir şey. Halen karşıyım. Pilates ve evde temizlik yaparken giyersin" yanıtını verdi.