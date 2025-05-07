Nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliği bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliği bölümü iş imkanları

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Bölümü, nükleer enerjinin üretiminden radyasyonun kontrollü kullanımına kadar uzanan multidisipliner bir alandır. Bu bölüm, radyasyonun enerji santrallerinde, tıbbi görüntüleme sistemlerinde ve endüstriyel süreçlerde güvenli şekilde kullanılmasını sağlayacak uzmanlar yetiştirir. Örneğin, Akkuyu Nükleer Santrali gibi projelerde çalışacak teknik personelin yetiştirilmesi, bu bölümün önemini artırıyor. Nükleer teknoloji, sadece enerji üretimiyle sınırlı değildir. Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi cihazları, endüstriyel kaynak kontrolü veya gıda sterilizasyonu gibi alanlarda da radyasyonun güvenli kullanımı bu disiplinin temelini oluşturur. Küresel ısınma ve fosil yakıtların sınırlı olması, nükleer enerjiyi geleceğin vazgeçilmez kaynaklarından biri haline getiriyor. Bu da mezunlara olan talebi artırıyor.

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NÜKLEER TEKNOLOJİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ NEDİR?

Bu bölüm, nükleer reaktörlerin işleyişi, radyasyon kaynaklarının yönetimi ve radyasyondan korunma stratejileri üzerine eğitim verir. Öğrenciler, radyoaktif maddelerin nasıl tespit edileceğini (Geiger sayaçları ile), nükleer atıkların nasıl depolanacağını (derin jeolojik depolama gibi) ve radyasyonun canlı dokular üzerindeki biyolojik etkilerini öğrenir. Örneğin, bir nükleer santraldeki sızıntı durumunda acil müdahale protokolleri bu eğitimin parçasıdır.

Bölüm, teorik derslerin yanı sıra radyasyon simülasyon laboratuvarlarında pratik eğitimle desteklenir. Öğrenciler, radyasyon zırhlama malzemelerini test etmek veya tıbbi cihazlardaki radyasyon dozunu optimize etmek gibi projelerde aktif rol alır. Ayrıca, uluslararası standartlar (IAEA düzenlemeleri) ve Türkiye’deki yasal mevzuatlar (TAEK yönetmelikleri) çerçevesinde eğitim verilir. NÜKLEER TEKNOLOJİ VE RADYASYON GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM SÜRESİ KAÇ YILDIR? Bölüm, önlisans düzeyinde 2 yıllık bir programdır. Eğitim süresince öğrenciler, nükleer fizik temelleri, radyasyon ölçüm teknikleri ve acil durum yönetimi gibi dersler alır. Stajlar ise nükleer santraller, hastanelerin radyoloji bölümleri veya endüstriyel tesislerde gerçekleştirilir. Örneğin, Türkiye’deki araştırma reaktörlerinde (İTÜ TRIGA Mark-II) staj yapma imkanı bulunabilir. REKLAM Mezunlar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile nükleer enerji mühendisliği, fizik veya radyasyon sağlığı fizikçiliği gibi lisans programlarına geçiş yapabilir. Bu sayede, nükleer santral tasarımı veya radyasyon onkolojisi gibi uzmanlık alanlarında kariyerlerini ilerletebilirler.