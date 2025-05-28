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        Haberler Gündem Numan Kurtulmuş'tan Devlet Bahçeli'ye TBMM'de ziyaret

        Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye TBMM'de ziyaret

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Kurtulmuş ve Bahçeli'nin, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili detaylı görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi. Bunun yanı sıra yeni Anayasa çalışması ve Meclis'te, 'Terörsüz Türkiye'ye yönelik kurulması dile getirilen komisyon çalışmasıyla ilgili de istişarede bulunacakları belirtildi. Görüşmenin ardından Kurtulmuş'un basın mensuplarına açıklamada bulunacağı bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 13:06 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:16
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        Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye TBMM'de ziyaret
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