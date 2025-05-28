Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye TBMM'de ziyaret TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Kurtulmuş ve Bahçeli'nin, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili detaylı görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi. Bunun yanı sıra yeni Anayasa çalışması ve Meclis'te, 'Terörsüz Türkiye'ye yönelik kurulması dile getirilen komisyon çalışmasıyla ilgili de istişarede bulunacakları belirtildi. Görüşmenin ardından Kurtulmuş'un basın mensuplarına açıklamada bulunacağı bildirildi.

Habertürk Giriş: 28.05.2025 - 13:06 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:16 facebook

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