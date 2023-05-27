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Numan Kurtulmuş'tan yüzde 50+1 mesajı: Gözden geçirilebilir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "50 artı 1, bir şekilde sistemi zorlayan, sistemin bir yerde de kutuplaşmasını temin eden bir faktör olarak ortaya çıktı. Bunlar tekrar gözden geçirilebilir" dedi

Numan Kurtulmuş'tan yüzde 50+1 mesajı: Gözden geçirilebilir
AA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "(Yüzde) 50 artı 1, bir şekilde sistemi zorlayan, sistemin bir yerde de kutuplaşmasını temin eden bir faktör olarak ortaya çıktı. Halbuki 50 artı 1 düşünülürken daha çok siyasi istikrar ortaya çıksın diye düşünülmüştü. Bunlar tekrar gözden geçirilebilir." dedi.

NTV'de yayınlanan "Özel Röportaj" programının canlı yayın konuğu olan Kurtulmuş, 14 Mayıs'ta seçimlere katılım oranının yüzde 87'nin üzerinde olduğunu, yarın gerçekleştirilecek seçimlerde ise daha yüksek bir katılım tahmin ettiğini söyledi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmesi durumunda ekonomi politikalarında bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, pandemi süreciyle birlikte özellikle karşı karşıya kaldığınız riskleri aşabilmek, ekonomik sorunların üstesinden gelebilmek için gaza basmayı yani daha fazla büyümeyi, daha fazla güçlenmeyi, daha yüksek üretim yapabilmeyi, dünya piyasalarıyla rekabet edebilmek ve ihracatı esas alan, istihdamı esas alan bir politika izliyor. Bu politikadan tabii ki geri dönüşü olmayacaktır. Yani 'Artık üretmeyelim. Yurt dışında ne satılıyorsa onu alalım. Öyle gidelim.' O, hayır olmayacak. Türkiye daha çok üretecek, daha çok istihdam yapacak, daha çok ihracat yapacak ve her sektörde küresel olarak rekabetçi bir seviyeye ulaşacak. Tabii ki bunu yaparken de günün şartları gereği ne gerekiyorsa bu söylediğimiz istikamette yürümek için hangi revizyonların yapılması gerekiyorsa bunları da kuşkusuz yapacak, adım atacak."

Enflasyonla mücadelenin bir numaralı öncelikleri olacağını dile getiren Kurtulmuş, bunu yaparken de kısa vadede hem fiyatların aşağıya çekilmesi hem de vatandaşın alım gücünün yukarıya çıkartılması için tedbirleri alacaklarını ifade etti.

"BU KORKUNÇ BİR YENİLGİ PSİKOLOJİSİNİN DIŞAVURUMU"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir video paylaşarak, "Karartma altındayım. BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) kısa mesajlarımı engelledi. Seçim yapılamaz duruma geliyor' demesini nasıl yorumladığı sorulan Kurtulmuş, "Biliyorsunuz ki kişiler hakkında konuşmayı sevmeyen birisiyim ama maalesef Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını izlediğimde mağlup olmuş bir adamın böyle kendisiyle de hesaplaşan bir görüntüsünü gördüm. Yani acayip bir ruh haleti içerisinde." diye konuştu.

Bu kadar yıldır siyaseti ve kendilerinden önceki dönemlerin Türkiye siyasetini bildiklerini ifade eden Kurtulmuş, "Hatta sizin ilk sorunuz seçime katılımla ilgili bir soruydu. Ben şimdiye kadar 'Seçime katılmayın' diye mesaj veren ilk siyasetçi olarak Kılıçdaroğlu'nu gördüm. Yani açıkçası diyor ki, 'Bana oy vermeyecekseniz katılmayın.' Yani milliyetçi seçmene güya sesleniyor, 'Erdoğan'a oy verecekseniz gitmeyin sandığa' diyor. Yani sandığa gitmeyin çağrısını yapan ilk siyasetçi oldu, Türkiye tarihine geçti." değerlendirmesini yaptı.

Kurtulmuş, Türkiye'de oyları çok küçük ve marjinal partilerin liderlerinin bile hiçbir zaman "Sandığa gitmeyin" demediğini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"O anlaşılır bir şey değildir. Bu korkunç bir yenilgi psikolojisinin dışa vurumudur ve kendi kendisiyle hesaplaşan bir tutum içerisindedir. BTK'nın mesajlarını engellemesinden bahsediyor da mesajları engellenmiyor. Kalkıyor, 'Bu mesajlarım engelleniyor, karartılıyorum.' dedikten sonra Türkiye'de bir televizyon kanalına çıktı ve bunları orada söyledi. Yani bugün de konuşmalarına devam edecek. Bugün de mesajlarını göndermeye devam edecek. Sonuç itibariyle bir şekilde Türkiye'deki her siyasi aktör söyleyeceği her şeyi sonuna kadar söylüyor. Yani böyle bir seçimde, seçim süreci içerisinde, yasaklar hariç. Resmi seçim yasakları dışında ki zaten Kılıçdaroğlu onun içerisine girmiyor. Bugün 6'ya kadar her söyleyeceği şeyi söyleyebiliyor. Her mecrayı kullanarak bunları söylüyor. Yani SMS atabiliyor, sosyal medya mesajları veriyor, Twitter üzerinden mesajlarını gönderebiliyor. Televizyonlara çıkıp gönderebiliyor."

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ikinci tur için görüşüldüğünde iki temel nokta konuşulduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Bunlardan birisi sığınmacılar meselesiydi. Bir diğeri ise Türkiye'de teröre karşı mücadele. Zaten kalktıktan sonra da müşterek, yan yana yaptığımız basın toplantısında özellikle bu iki konunun konuşulduğu vurgulandı. Ama ne yazık ki sayın Özdağ, 'Bu konu gündeme gelmedi. Yani sığınmacılarla ilgili bir planların olmadıklarını söylediler.' gibi bir şey söyledi ki gerçeğe yansıtmıyordu." dedi.

"ORADAKİ 5,2'LİK SEÇMEN KİTLESİ BİRÇOK FARKLI NEDENLERLE SİNAN BEY'E OY VERDİ"

Suriyelilerin geri dönüşlerinin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde sağlanması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, hükümetin bu konuyla ilgili uzun süredir son derece programlı ve takvimleştirilmiş bir siyaset izlediğini vurguladı.

Kurtulmuş, "Hem Sinan Oğan'ın hem de Ümit Özdağ'ın yollarını ayırmasının seçmen nezdinde milliyetçi oyların nasıl yansımasını bekliyorsunuz?" sorusu üzerine, "Oradaki 5,2'lik seçmen kitlesi birçok farklı nedenlerle Sinan Bey'e oy verdi. Ama bir numaralı nedeni teröre karşı mücadeledir. Türkiye'nin milli birliğinin bütünlüğünün sağlanmasıdır. Özellikle Suriye ve Irak'ta Türkiye'ye gelen PYD/YPG tehdidinin ortadan kaldırılmasıdır. FETÖ tehdidinin ortadan kaldırılmasıdır. Bununla ilgili bir numaralı duygularının, ana fikirlerinin bu olduğunu biliyoruz. Terörle mücadelede çok başarılı olan, terörle mücadelede tavizsiz olan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme konusunda bir tereddütleri olmayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"BUNLAR TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLEBİLİR"

Yüzde 50 artı 1'in dönem dönem tartışıldığı aktarılarak, yeni dönemde bununla ilgili bir revizyona gidilip gidilmeyeceği sorulan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu Anayasa değişikliği gerektiren bir husus. Nihayetinde Anayasa değişikliği parlamentonun içerisinde olacak. Yani millet iradesiyle olacak. Ama 5 yıllık tecrübe sırasında şu da görüldü, benim de şahsi kanaatim odur. 50 artı 1, bir şekilde sistemi zorlayan, sistemin bir yerde de kutuplaşmasını temin eden bir faktör olarak ortaya çıktı. Halbuki 50 artı 1 konulurken, bu düşünülürken daha çok siyasi istikrar ortaya çıksın diye düşünülmüştü. Bunlar tekrar gözden geçirilebilir. Zaten bizim seçim beyannamemizin son bölümünde 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gözden geçirilmesi' diye bir başlığımız var. Orada bu 50 artı 1 ile ilgili bir şey söylemiyoruz. Ama bu dahil olmak üzere birçok konu gözden geçirilebilir. Mühim olan etkin, istikrarlı ve gerçekten güçlü bir yönetim anlayışının ortaya konulmasıdır ve siyasette istikrarı sağlarken de kutuplaşmanın önüne geçecek mekanizmaların oluşturulabilmesidir."

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