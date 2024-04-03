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        Haberler Yaşam Nur Sürer kimdir, kaç yaşında? Nur Sürer'in hayatı ve biyografisi

        Nur Sürer kimdir, kaç yaşında? Nur Sürer'in hayatı ve biyografisi

        Nur Sürer, Camdaki Kız dizisindeki muhteşem performansının ardından geçtiğimiz haftalarda final yapan Aile dizindeki rolü ile bir kez daha alkışları topladı. Hülya Soykan karakterini canlandıran Nur Sürer'in hayatı ve oyunculuk kariyeri merak ediliyor. Nur Sürer kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 14:00 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:00
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        Nur Sürer kimdir, kaç yaşında?
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        Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile birlikte başrolünde rol aldığı Aile dizisiyle birlikte yeniden gündeme gelen Nur Sürer hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

        Nur Sürer Kimdir?

        Nur Sürer, asıl adıyla Şennur Sürer, 21 Haziran 1954'te Bursa'da doğmuş bir Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Eğitim hayatına Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde başlayan Sürer, daha sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.

        Oyunculuk kariyerine 1971 yılında "Sindirella" filmiyle adım atan Nur Sürer, zamanla Türk sinemasının önemli oyuncularından biri haline geldi. 1979 yılında Erden Kıral'ın yönettiği "Bereketli Topraklar Üzerinde" filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Bu ödül, onun yetenek ve performansının ilk kez ulusal bir platformda takdir edilmesini sağladı.

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        1984 yılında "Ayna" filmiyle uluslararası arenada da tanınmaya başlayan Nur Sürer, Türk sinemasının sınırlarını aşarak farklı coğrafyalardaki izleyicilerle buluştu. 1989 yılında Tunç Başaran'ın yönettiği "Uçurtmayı Vurmasınlar" filmindeki performansıyla yeniden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

        Sinema kariyerinin yanı sıra, Nur Sürer 40'tan fazla film ve 30'dan fazla dizi projesinde yer aldı. Tiyatro sahnesinde de etkileyici performanslar sergileyen Sürer, birçok oyunda rol aldı ve çeşitli ödüller kazandı. Hem sinema hem de tiyatro alanında uzun yıllara yayılan başarılı bir kariyere sahip olan Nur Sürer, Türk oyunculuk dünyasının önde gelen isimlerinden biridir.

        Nur Sürer iki evlilik geçirmiştir. Bu evliliklerden birini 1981 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Kayabaş ile yapmış, çiftçin evliliği yürümemiştir. Ardından Sürer ikinci evliliğini Sarp Kurat ile gerçekleştirmiştir.

        Nur Sürer Kaç Yaşında?

        Nur Sürer, 2 Haziran 1954 yılında doğmuştur.

        Nur Sürer Nereli?

        Usta oyuncu Nur Sürer’in nereli olduğu da merak edilmektedir. Sürer Bursalıdır.

        Nur Sürer Kariyeri

        Nur Sürer uzun yıllar bıyunca hem tiyatro hem sinema hem de televizyonlarda yer aldı. İşte Nur Sürer’in kariyeri boyunca yer aldığı yapımlar

        • 1979 Bereketli Topraklar Üzerinde
        • 1980 Bir Günün Hikayesi
        • 1981 Aşka Dönüş
        • 1983 Derman
        • 1984 Ayna
        • 1984 Fidan
        • 1985 Dul Bir Kadın
        • 1985 Yılanların Öcü
        • 1986 Ses
        • 1986 Son Urfalı
        • 1987 Karınca Katarı
        • 1987 Ateşböceği
        • 1988 Dönüş
        • 1988 Sadık Dost
        • 1989 Uçurtmayı Vurmasınlar
        • 1990 Kiraz Çiçek Açıyor
        • 1990 Umuda Yolculuk
        • 1991 Suyun Öte Yanı
        • 1991 Uzlaşma
        • 1992 Denize Hançer Düştü
        • 1993 Korkunun Karanlık Gölgesi
        • 1994 İz
        • 1998 Yara
        • 2000 Karanlığın Gölgesinde Korkular
        • 2001 Sarı Günler
        • 2002 Sır Çocukları
        • 2002 Abdülhamit Düşerken
        • 2010 Kaledeki Yalnızlık
        • 2016 Seviyorum Ama Arkadaşça
        • 2020 Nasipse Olur
        • 2021 Sen Ben Lenin
        • 1981 Bay Alkolü Takdimimdir
        • 1990 Yalancı Şafak
        • 1993 Son Söz Sevginin
        • 1997 İlişkiler
        • 2000 Köçek
        • 2002 Havada Bulut
        • 2003 Kurşun Yarası
        • 2004 Bir Aşk Hikayesi
        • 2004 Gülizar
        • 2005 Ihlamurlar Altında
        • 2006 Kabuslar Evi: Seni Beklerken
        • 2007 Asi
        • 2009 Kasaba
        • 2011 Her Şeye Rağmen
        • 2012 Lale Devri
        • 2012 Sultan
        • 2013 Tatar Ramazan
        • 2014 Bana Artık Hicran De
        • 2017 Kayıtdışı
        • 2018 Bir Litre Gözyaşı
        • 2019 Çukur
        • 2021 Camdaki Kız
        • 2023 Aile
        • 2017 Masum
        • 2020 Bir Başkadır
        • 2022 Cici

        Nur Sürer kariyeri boyunca farklı ödüllere de layık görülmüştür. İşte bu ödüller:

        • 1982: 19. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu - Bir Günün Hikayesi
        • 1989: 26. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu - Uçurtmayı Vurmasınlar
        • 2002: 14. Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu - Sır Çocukları
        • 2010: 47. Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
        • 2020: 27. Adana Altın Koza Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
        • 2020: 53. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - "SİYAD Onur Ödülü"
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