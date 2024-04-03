Nur Sürer kimdir, kaç yaşında? Nur Sürer'in hayatı ve biyografisi

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile birlikte başrolünde rol aldığı Aile dizisiyle birlikte yeniden gündeme gelen Nur Sürer hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Nur Sürer Kimdir?

Nur Sürer, asıl adıyla Şennur Sürer, 21 Haziran 1954'te Bursa'da doğmuş bir Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. Eğitim hayatına Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde başlayan Sürer, daha sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.

Oyunculuk kariyerine 1971 yılında "Sindirella" filmiyle adım atan Nur Sürer, zamanla Türk sinemasının önemli oyuncularından biri haline geldi. 1979 yılında Erden Kıral'ın yönettiği "Bereketli Topraklar Üzerinde" filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Bu ödül, onun yetenek ve performansının ilk kez ulusal bir platformda takdir edilmesini sağladı.

REKLAM 1984 yılında "Ayna" filmiyle uluslararası arenada da tanınmaya başlayan Nur Sürer, Türk sinemasının sınırlarını aşarak farklı coğrafyalardaki izleyicilerle buluştu. 1989 yılında Tunç Başaran'ın yönettiği "Uçurtmayı Vurmasınlar" filmindeki performansıyla yeniden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Sinema kariyerinin yanı sıra, Nur Sürer 40'tan fazla film ve 30'dan fazla dizi projesinde yer aldı. Tiyatro sahnesinde de etkileyici performanslar sergileyen Sürer, birçok oyunda rol aldı ve çeşitli ödüller kazandı. Hem sinema hem de tiyatro alanında uzun yıllara yayılan başarılı bir kariyere sahip olan Nur Sürer, Türk oyunculuk dünyasının önde gelen isimlerinden biridir.

Nur Sürer iki evlilik geçirmiştir. Bu evliliklerden birini 1981 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Kayabaş ile yapmış, çiftçin evliliği yürümemiştir. Ardından Sürer ikinci evliliğini Sarp Kurat ile gerçekleştirmiştir. Nur Sürer Kaç Yaşında? Nur Sürer, 2 Haziran 1954 yılında doğmuştur. Nur Sürer Nereli? Usta oyuncu Nur Sürer’in nereli olduğu da merak edilmektedir. Sürer Bursalıdır. Nur Sürer Kariyeri Nur Sürer uzun yıllar bıyunca hem tiyatro hem sinema hem de televizyonlarda yer aldı. İşte Nur Sürer’in kariyeri boyunca yer aldığı yapımlar