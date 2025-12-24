NURAN ÇOKÇALIŞKAN KİMDİR?

Nuran Sultan, 1975 yılında doğmuş ve gerçek adı Nuran Çokçalışkan olarak bilinmektedir. Türk oryantal dans sahnesinin önemli isimlerinden biri olan sanatçı, genç yaşlardan itibaren dansa büyük bir ilgi duymuştur.