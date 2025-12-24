Oryantal Nuran Çokçalışkan kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
Oryantal dansı ile tanınan Nuran Çokçalışkan'ın hayatı araştırılıyor. 'Nuran Sultan' olarak da bilinen Çokçalışkan, 1975 yılında doğdu. Türk oryantal dans sahnesinin tanınan isimlerinden biri olan Çokçalışkan, 2001 yılında 'Dansöz' isimli bir filmde de yer almıştı. Peki, Nuran Çokçalışkan kimdir? İşte Nuran Çokçalışkan hayatı ve kariyeri
NURAN ÇOKÇALIŞKAN KİMDİR?
Nuran Sultan, 1975 yılında doğmuş ve gerçek adı Nuran Çokçalışkan olarak bilinmektedir. Türk oryantal dans sahnesinin önemli isimlerinden biri olan sanatçı, genç yaşlardan itibaren dansa büyük bir ilgi duymuştur.
Nuran Sultan’ın sanat yolculuğu, çocukluk döneminde aldığı geleneksel dans eğitimleriyle başlamıştır. 1990’lı yılların ortalarında, yerel etkinliklerde ve küçük sahne organizasyonlarında gösteriler sunarak sahne deneyimi kazanmıştır.
1990’ların sonlarına gelindiğinde Nuran Sultan, artık sadece küçük sahnelerde değil, ulusal düzeyde büyük turnelerde de boy göstermeye başlamıştır.
NURAN ÇOKÇALIŞKAN KARİYERİ
Nuran Çokçalışkan; Sting, Sean Connery Silvio Berlusconi, Roman Abramoviç, Paris Hilton'a dans etmiştir.
2024'te verdiği röportajda; "Başınıza ilginç olaylar geldi mi?" sorusuna; "Sting eşinin yanında dudağımdan öpmüştü. Sean Connery göğsüme sarılmıştı. Jennifer Lopez hafif tekme atmıştı" şeklinde cevap vermiştir.
2001 yılında, senaryosu ve yapımcılığı Savaş Ay'a ait olan 'Dansöz' filminde rol almıştır.