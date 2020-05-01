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Nurgül Yeşilçay'dan espirili 1 Mayıs paylaşımı

Karantina günlerinde sosyal medya hesabından yaptığı espirili paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu Nurgül Yeşilçay, geleneği 1 Mayıs'ta da bozmadı. Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile çektiği bir video yayınlayarak altına, "Bu sene gördüm ki, en çok da ev hanımlarının bayramı kutlu olsun" notunu düştü

Nurgül Yeşilçay, Necati Kocabay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
HABERTURK.COM

Evde çektiği eğlenceli anları Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu kez 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Sevgilisi Necati Kocabay ile çektiği espirili bir video yayınlayan Yeşilçay, paylaşımında kadın ve erkek ilişkilerini göz önünde bulundurarak altına şu notu düştü:

Bu sene gördüm ki, en çok da ev hanımlarının bayramı kutlu olsun. Kontrolün kadınlarda olduğu emeğin sömürülmediği nice 1 Mayıslara… Yaşasın 1Mayıs. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun.

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