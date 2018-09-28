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Nurgül Yeşilçay kimdir? Gülperi'yi canlandıran Nurgül Yeşilçay kaç yaşında?

Nurgül Yeşilçay, Gülperi dizisinde başrol karakteri ile ekranlardaki yerini aldı. SHOW TV'nin iddialı dizisi Gülperi yayınlanan ilk bölümüyle dikkatleri üstüne çekti. İşte Nurgül Yeşilçay'ın Gülperi'de canlandırdığı karaktere dair detaylar ve Nurgül Yeşilçay'ın hayatından kesitler

28.09.2018 - 21:34 | Güncelleme:

Nurgül Yeşilçay kimdir? sorusu SHOW TV ekranlarına gelen ve izleyiciden büyük ilgi gören Gülperi dizisi ile birlikte gündeme geldi. Dizide başrol karakterleri gülperi'yi canlandıran Nurgül Yeşilçay'ın hayatından detaylar merak konusu oldu. Nurgül Yeşilçay'ın hayatından detaylar haberimizde.

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

26 Mart 1976’da İzmir’de doğdu. 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İkinci Bahar dizisiyle sektöre dahil oldu. Ardından Asmalı Konak dizisinde Bahar rolünü canlandırdı. Eğreti Gelin filmi ile yıldızı parlayan oyuncu en son Paramparça dizisinde yer aldı. Şu anda Show TV’nin Gülperi adlı dizisinde “Gülperi Çetin” karakterini canlandırmaktadır.

Ödülleri
2005- 12. Adana Altın Koza Film Festivali- En İyi Kadın Oyuncu (Eğreti Gelin)

2007-13. Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri- En İyi Kadın Oyuncu (Ademin Trenleri)

2007- Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği- En İyi Kadın Oyuncu Ödülü- (Yaşamın Kıyısında-Ademin Trenleri)

2008- 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali- En İyi Kadın Oyuncu (Vicdan)

2014- Altın Bamya Ödülleri "Kadın karakter ödülü

2015- 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Dram dalında "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" (Gece)

2017- DIAFA Uluslararası Arap Festivali Ödülleri "En iyi kadın oyuncu"

GÜLPERİ ÇETİN (NURGÜL YEŞİLÇAY)

Ege’nin küçük bir kasabasında doğup büyüyen Gülperi büyük hayallere sahiptir. Baba baskısından kurtulmak için genç yaşta aşık olduğu Eyüp’le kaçarak evlenir. Bambaşka bir şehirde hiç alışık olmadığı bir kültürün içinde bulur kendini. Mutlu evliliğinde üç çocuk sahibi olur ama eşinin ailesi tarafından hep bir yabancı olarak görülür. Eyüp’ü kaybettiklerinde ise düşman bellenir. Gülperi çocukları için hayata tutunur. Yaşadığı bütün zorluklara onlar için katlanır. Büyük bir iftira sonrası çocukları da elinden alınır. Sürülür. Bir kez daha bambaşka bir şehirde yalnız ve yabancı olarak ayakta kalmaya çalışır. Gülperi’nin tek amacı çocuklarını geri almaktır. Oysa çocuklarının ondan çoktan vazgeçtiğinden asla anneleriyle bir hayat düşlemediklerinden habersizdir. Artık çocukları için bile bir yabancıdan farksızdır. Çocuklarından asla vazgeçmeyen Gülperi’yi hem Taşkın ailesiyle hem de çocuklarıyla büyük bir savaş beklemektedir.

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