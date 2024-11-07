Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nurgül Yeşilçay: Sosyal medya kusur seviyor

        Nurgül Yeşilçay: Gençler sosyal medyayı düzeltin

        Nurgül Yeşilçay, Brand Week kapsamında Creators Academy'de gerçekleşen Class of 2024'e konuşmacı olarak katıldı. Son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve Z kuşağının da artık yakından takip ettiği Yeşilçay, sosyal medyada doğru iletişim yollarını gençlere anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 17:16 Güncelleme: 07.11.2024 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Gençler sosyal medyayı düzeltin'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk, Bloomberg HT, SHOW TV ve HT Spor'un medya ana sponsoru olduğu Brand Week Istanbul'a Nurgül Yeşilçay, konuşmacı olara katıldı. Yeşilçay, Creators Academy'de gerçekleyen Class of 2024’de düşüncelerini ve deneyimlerini paylaştı.

        "EN İYİ KOMEDİ DRAMDAN ÇIKAR"

        Nurgül Yeşilçay; "En iyi komedi dramdan çıkar. Dertlerinizi başlık başlık yazın. Benim derdim bu; '25 yaşındayım, iş bulamadım, evlenecek adam bulamadım, ailem bana böyle davranıyor…’ diye. Dertlerinizi yazın. Bu sefer kişisel bir şey çıkacak içinizden. O dertlerden çok kolay komedi çıkaracaksınız sonrasında. Ama bu bireysel bir şey olacak, sizinle ilgili bir dert olacak. İşte bu ‘aynı ben’ hissini yaratabileceksiniz" diyen Yeşilçay, komedinin gücünün altını çizdi.

        REKLAM

        "SOSYAL MEDYA KUSUR SEVİYOR"

        Yusuf Dikeç'le ilgili yaptığı videosunun neden 25 milyon izlendiğini anlatan oyuncu; "Sosyal medya kusur seviyor. Herkes çok güzel. Güzel olmakta bir şey yok ki. İki estetik yaptır, filtrele kendini zaten güzelsin. Güzel olmak, kusursuz olmak şu anda dünyada yapılabilecek en kolay şey. Kusur istiyoruz kusur. Biraz burnumuz falan eğri olsun. Biraz yamuk olalım yani. Hep de düzgün olmayalım" sözleriyle sosyal medyada güzellik, kusursuz görüntü kaygısı taşıyanları da uyardı.

        "GENÇLER SOSYAL MEDYAYI DÜZELTİN"

        "Eski kafalılar sizi aşağı çekmeye çalışacaklar. Asla kulak asmayın çünkü Türkiye sosyal medyayı, nüfus oranına göre en iyi kullanan ülke. Tiktok, Instagram, Youtube, bunların hepsini şahane kullanıyoruz. O yüzden sakın düşmeyin ve bunu kanınızın son damlasına kadar yapın. ‘Oscar alacağım ya ben bu işle’ diye girin bu işe" diyen Yeşilçay, konuşmasının sonunda gençlere "Sosyal medyayı düzeltme görevini sizlere veriyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #nurgül yeşilçay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        Sabıkalı alt geçitte bir kaza daha!
        7 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        "Kadına taciz kocasına dayak" dehşetinde çıldırtan ifade!
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        'Gölge Fed Başkanı' mı gelecek?
        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
        Yunus Akgün için flaş transfer iddiası!
        Zürafalı gönderme
        Zürafalı gönderme
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Genç mühendis Ecem'in ölümüne neden olan TIR şoförünün ifadesi: Kör nokta olduğu için görmedim
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?