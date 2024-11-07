Habertürk, Bloomberg HT, SHOW TV ve HT Spor'un medya ana sponsoru olduğu Brand Week Istanbul'a Nurgül Yeşilçay, konuşmacı olara katıldı. Yeşilçay, Creators Academy'de gerçekleyen Class of 2024’de düşüncelerini ve deneyimlerini paylaştı.

"EN İYİ KOMEDİ DRAMDAN ÇIKAR"

Nurgül Yeşilçay; "En iyi komedi dramdan çıkar. Dertlerinizi başlık başlık yazın. Benim derdim bu; '25 yaşındayım, iş bulamadım, evlenecek adam bulamadım, ailem bana böyle davranıyor…’ diye. Dertlerinizi yazın. Bu sefer kişisel bir şey çıkacak içinizden. O dertlerden çok kolay komedi çıkaracaksınız sonrasında. Ama bu bireysel bir şey olacak, sizinle ilgili bir dert olacak. İşte bu ‘aynı ben’ hissini yaratabileceksiniz" diyen Yeşilçay, komedinin gücünün altını çizdi.

REKLAM "SOSYAL MEDYA KUSUR SEVİYOR" Yusuf Dikeç'le ilgili yaptığı videosunun neden 25 milyon izlendiğini anlatan oyuncu; "Sosyal medya kusur seviyor. Herkes çok güzel. Güzel olmakta bir şey yok ki. İki estetik yaptır, filtrele kendini zaten güzelsin. Güzel olmak, kusursuz olmak şu anda dünyada yapılabilecek en kolay şey. Kusur istiyoruz kusur. Biraz burnumuz falan eğri olsun. Biraz yamuk olalım yani. Hep de düzgün olmayalım" sözleriyle sosyal medyada güzellik, kusursuz görüntü kaygısı taşıyanları da uyardı. "GENÇLER SOSYAL MEDYAYI DÜZELTİN"