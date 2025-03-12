Nurgül Yeşilçay: Türkan Şoray bizim ikonumuz

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sinema Yazarları Derneği tarafından düzenlenen SİYAD Ödülleri törenine katılan ünlü isimler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkan Şoray'ın viral olduğu sosyal medyada 'Türk lokumu' adı verilen ikonik makyaj stili akımına katılan Nurgül Yeşilçay, "Türkan hanım bizim ikonumuzdur" açıklamasında bulundu.

Türkan Şoray ile daha önce bir projede yer aldığını söyleyen Nurgül Yeşilçay; "Bir projede (İkinci Bahar) onun kızını canlandırmıştım . Onu çok seviyorum. Aslında buraya da Türkan Şoray gibi gelecektim ama Necati (Kocabay) 'Öyle gitme' dedi. Hevesimi kırdı. Sonrasında saçları söndürdük ve böyle bir şey yaptık" ifadelerini kullandı.

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"İKİSİ DE ÇOK DEĞERLİ"

Nurgül Yeşilçay, "Sizce Türkiye'nin en güzel kadını Filiz Akın mı, Türkan Şoray mı?" şeklindeki soruya ise "Türkan hanımı çok seviyorum. Çünkü onunla birlikte çalışma fırsatım oldu. Filiz hanım ile hiç çalışmadım o yüzden bir şey söylemeyeyim. İkisi de çok değerli ama Türkan Hanım ile çalıştığım için Türkan’cı olduğumu söyleyebilirim. Ne diyeyim bilemedim, Filiz hanıma da ayıp olur" yanıtını verip gülümsedi.

Öte yandan Nurgül Yeşilçay'a geçtiğimiz haftalarda eski eşi Cem Özer'in kendisi için "Nurgül benimle niye evlendi acaba?" şeklindeki sözleri hatırlatıldı. Bunun üzerine Yeşilçay da "Bunu ben de bazen kendime soruyorum" diyerek kahkaha attı.

Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay

"8 MART KUTLAMA DEĞİL HATIRLATMA YAPILAN BİR GÜN"

Törene katılan Dilan Çiçek Deniz de: "Yapımcısı olduğum proje (Dilan Hakkında Konuşmalıyız) bu törende aday. Ödüle de lâyık görüldük. Çok mutlu ve heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

8 Mart Dünya Kadınlar günü hakkında da konuşan Dilan Çiçek Deniz; "Bence bu gün kutlama yapılan bir gün olmamalı. Hatırlanması gereken bir gün. Hatırlatma yapan bir gün. Ben bu günde çok çiçek almayı sevmem. O günü annem ile birlikte geçirdim" dedi.

Bir süredir Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, özel hayatıyla ilgili; "Her şey harika. Bir sorun yok" ifadelerini kullandı.