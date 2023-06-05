Nurhan Damcıoğlu'ndan acı haber! Nurhan Damcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti?

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Ünlü kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.

TÜRKİYE'YE KANTOYU TANITMIŞTI

Türkiye'ye kantoyu tanıtan ve ülkenin en sevilen sanatçılarından olan Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de hayatını kaybetti. 82 yaşındaki ünlü kantocu, ses sanatçısı ve tiyatro, sinema oyuncusunun kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Sanatçının ne zaman defnedileceği ise henüz açıklanmadı.

Nurhan Damcıoğlu Kimdir?

1 Mayıs 1941'de Adana'da doğan Nurhan Damcıoğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başladı. Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle 1965'te Adana'dan İstanbul’a gelen Damcıoğlu, İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı.

Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinleyen Nurhan Damcıoğlu, Mücap Ofluoğlu’nun teşvikiyle 1969’da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini tümüyle kantoya verdi.

Nurhan Damcıoğlu, Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu. 12 Eylül Darbesi'nden sonra denetime takılan isimlerden olan Damcıoğlu, 1990'lı yıllarda özel kanalların çıkmasıyla yeniden televizyonda çalışma fırsatı buldu.

Ercan Yenseni ile kısa süren bir evlilik yapan Nurhan Damcıoğlu, ikinci evliliğini tiyatrocu Attila Olgaç ile yaptı.

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