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Nurhan Damcıoğlu'na veda

Son kantocu ve tiyatro oyuncusu Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Damcıoğlu, bugün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Nurhan Damcıoğlu'na veda - Magazin haberleri

    Nurhan Damcıoğlu, geçtiğimiz pazartesi akşamı hayatını kaybetmişti.
  • Nurhan Damcıoğlu'na veda - Magazin haberleri

    Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 82 yaşındaki ünlü sanatçı için cenaze töreni öncesinde İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.
  • Nurhan Damcıoğlu'na veda - Magazin haberleri

    "HAYATIMDAKİ EN CESUR EMEKÇİ KADIN"

    Nurhan Damcıoğlu'nun İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı yeğeni Yağmur Damcıoğlu, "Halam çok enerjik çok hayat dolu bir insandı. Seyircilerle şahsına özel farklı bir iletişimi vardı. Seyircinin arasına inerdi. İnanılmaz emekçi bir kadındı. Çok çalışkandı, çok dakikti. Hatta onun için saniyetik diyebiliriz. Türk tiyatro tarihinin bir ögesiydi. Onunla birlikte bir dönem kapandı. Halam bir kurum sanatçısı değil, milyonların gönlünde taht kurmuş bir halk sanatçısıydı. 2015 yılında oyunuma gelmiş, ellerimi tutarak 'Hayatın ne getireceği bilinmez ama umutsuzluğa kapılma. Yüreğindeki aşka güven' demisti. Hayatımdaki en cesur emekçi kadın halacıgım; bıraktığın miras ışık olacak" diyerek Damcıoğlu'nun sahnede kullandığı püsküllü şalı öpüp, tabuta serdi.
  • Nurhan Damcıoğlu'na veda - Magazin haberleri

    "TÜRKİYE'NİN NEŞESİYDİ"

    Törene eşi Neptün Soyer ile katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Türkiye'nin en güzel, en büyük sanatçılarından biri, Türkiye'nin neşesiydi. Türkiye'nin sevinç kaynağıdı. Onu gördüğü zaman herkesin içinde çiçekler açardı, yüzü gülerdi. Dolayısıyla çok büyük bir kayıp. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu. Tören, saygı geçişiyle sona erdi.
  • Nurhan Damcıoğlu'na veda - Magazin haberleri

    "BİR AVUÇ KALDIK"

    Yeşilçam oyuncusu Aynur Aydan ise üzüntüsünü "Çok üzgünüm, Yeşilçam döneminden çok az kaldık. Biz sinemanın direkleriyiz. Şurada bir avuç kaldık. Bizi halk tuttu, halk seviyor. Nurhan Damcıoğlu’nu herkes duydu, üzüldü. Çünkü halk seviyor. Çok üzgünüm. Arkadaşlarım böyle gittikçe çok üzülüyorum. Güzel anılarımız, güzel günlerimiz oldu. Haberi alınca Çeşme’den geldim ama inanamıyorum. Daha çalışmalıydı, yaşamalıydı" diye konuştu.
  • Nurhan Damcıoğlu'na veda - Magazin haberleri

    Veda töreninin ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni gerçekleştirildi.
  • Nurhan Damcıoğlu'na veda - Magazin haberleri

    Cenaze törenine ünlü sanatçının yakınları ve sevenleri katıldı. Alkışlarla uğurlanan Nurhan Damcıoğlu'nun naaşı Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.
  • Nurhan Damcıoğlu'na veda - Magazin haberleri

    NURHAN DAMCIOĞLU HAKKINDA

    Kalp yetmezliği nedeniyle 82 yaşında vefat eden Nurhan Damcıoğlu, 1 Mayıs 1941'de Adana'da doğdu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü çocuk bölümüne 9 yaşında başladı. Cüneyt Gökçer'in yönlendirmesiyle 1965'te Adana'dan İstanbul’a gelen Damcıoğlu, İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalıştı.
  • Nurhan Damcıoğlu'na veda - Magazin haberleri

    Kanto'yu ilk olarak Toto Karaca'dan dinleyen Nurhan Damcıoğlu, Mücap Ofluoğlu’nun teşvikiyle 1969’da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini tümüyle kantoya verdi.
  • Nurhan Damcıoğlu'na veda - Magazin haberleri

    Nurhan Damcıoğlu, Zeki Müren, Sevim Tuna ve Behiye Aksoy gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu. 12 Eylül Darbesi'nden sonra denetime takılan isimlerden olan Damcıoğlu, 1990'lı yıllarda özel kanalların açılmasıyla yeniden televizyonda çalışma fırsatı buldu.
  • Nurhan Damcıoğlu'na veda - Magazin haberleri

    Nurhan Damcıoğlu, aynı zamanda birçok tiyatro oyununda da sahneye çıkarken 8 albüm çıkardı.

 

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