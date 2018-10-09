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Bir takipçisi, Nurhan Erken’e "Bir evlat anneye nasıl küsebilir" şeklinde mesaj yazdı. Bunun üzerine anne Erken, "Ece’yle alakası yok engellemeyi yapan bendim. Anneler kızınca gözü bir şey görmez. Ama sizleri rahatlatmak için engeli kaldırdım" yazdı.