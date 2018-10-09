Ece Erken ile annesi Nurhan Erken küstü

09.10.2018 - 10:57 | Güncelleme:

Sunucu Ece Erken’in annesi Nurhan Erken’le bir süredir küs olduğu öğrenildi. Sosyal medyada ortaya çıkan gerçekle ilgili anne Erken, “Ben yoruldum artık. Biraz da babası babalık yapsın” dedi

  • 1 Ece Erken ile annesi Nurhan Erken küstü - Magazin haberleri
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    Sunucu Ece Erken’in annesi Nurhan Erken’le bir süredir konuşmadığı sosyal medyada açığa çıktı. Hatta anne Erken kızını Instagram’da engelledi. 

  • 2 Ece Erken ile annesi Nurhan Erken küstü - Magazin haberleri
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    Tüm bu gerçekler anne Erken’in bir takipçisinin kendisine mesaj göndermesiyle ortaya çıktı.

  • 3 Ece Erken ile annesi Nurhan Erken küstü - Magazin haberleri
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    Anne Erken’in dikkatli bir takipçisi Ece Erken’in annesinin resimlerine beğeni ya da yorum yapmadığını dikkat çekti.

  • 4 Ece Erken ile annesi Nurhan Erken küstü - Magazin haberleri
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    Ardından da anne Erken, “Ben yoruldum biraz babası babalık yapsın” mesajını yazarak kızıyla konuşmadıklarını ima etti.

  • 5 Ece Erken ile annesi Nurhan Erken küstü - Magazin haberleri
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    Bir takipçisi, Nurhan Erken’e "Bir evlat anneye nasıl küsebilir" şeklinde mesaj yazdı. Bunun üzerine anne Erken, "Ece’yle alakası yok engellemeyi yapan bendim. Anneler kızınca gözü bir şey görmez. Ama sizleri rahatlatmak için engeli kaldırdım" yazdı. 

  • 6 Ece Erken ile annesi Nurhan Erken küstü - Magazin haberleri
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  • 7 Ece Erken ile annesi Nurhan Erken küstü - Magazin haberleri
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  • 8 Ece Erken ile annesi Nurhan Erken küstü - Magazin haberleri
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  • 9 Ece Erken ile annesi Nurhan Erken küstü - Magazin haberleri
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  • 20 Ece Erken ile annesi Nurhan Erken küstü - Magazin haberleri
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  • 21 Ece Erken ile annesi Nurhan Erken küstü - Magazin haberleri
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