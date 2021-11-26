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Nuri Bilge Ceylan deneyimlerini aktaracak

Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği Varşova Türk Filmleri Haftası, 29 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin onur konuğu Nuri Bilge Ceylan, deneyimlerini aktaracak

Nuri Bilge Ceylan deneyimlerini aktaracak
Deneyimlerini aktaracak
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HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle, Yunus Emre Enstitüsü tarafından 2017'den bu yana 33 ülkede düzenlenen festival, Floransa'dan Petersburg'a, Kudüs'ten Viyana'ya, Toronto'dan Köln'e, yapıldığı her ülkede yoğun ilgi gördü.

Nuri Bilge Ceylan
Nuri Bilge Ceylan

Varşova Türk Filmleri Haftası'nda 'Ahlat Ağacı' filminin gösterimiyle başlayacak. Festivalin 'masterclass' bölümüne katılan onur konuğu Nuri Bilge Ceylan, sinema tutkunlarına deneyimlerini aktaracak. İlk uzun metrajlı filmi 'Af' ile başarı kazanan yönetmen ve yapımcı Cem Özay da filminin gösteriminin ardından söyleşi yapacak.

Festivalde ayrıca 'Omar ve Biz', 'Ekşi Elmalar', 'Bizim İçin Şampiyon', 'Nasipse Adayız', '7. Koğuştaki Mucize', 'Aile Arasında', 'İşe Yarar Bir Şey', 'Tamam mıyız?', 'Bizi Hatırla', 'Bizim Köyün Şarkısı', 'Rafadan Tayfa', 'Yol Arkadaşım', 'Kapan', 'Dilsiz' ve 'İçimdeki Kahraman' filmleri de izleyiciyle buluşacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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