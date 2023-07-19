Nuri Ergin hakim karşısında: 15 yıldır hiçbir eyleme karışmadım Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim ve Gürcan Tan'a karşı 2 yıl önce yapılan silahlı saldırı nedeniyle toplamda 239 yıl hapsi istenen 'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin, "Ben işlediğim suçların hiç birini inkar etmedim. Oğlumu vuran öldürüldü. Talimatı ben verdim. Ondan sonra 15 yıl hiçbir eyleme karışmadım" dedi

Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim ve Gürcan Tan'a karşı 2 yıl önce yapılan silahlı saldırı nedeniyle toplamda 239 yıl hapsi istenen 'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin, "Bu dava neden açıldı, niçin suçlanıyorum, olay ne inanın bilmiyorum. Ben işlediğim suçların hiç birini inkar etmedim. Oğlumu vuran öldürüldü. Talimatı ben verdim. Ondan sonra 15 yıl hiçbir eyleme karışmadım" dedi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 2 tutuklu sanık getirilirken Nuri Ergin cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Sanık avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada tanıklar dinlendi ardından sanıklara söz hakkı verildi.

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"İŞLEDİĞİM SUÇLARIN HİÇ BİRİNİ İNKÂR ETMEDİM"

Nuri Ergin savunmasında, "Bu dava neden açıldı, niçin suçlanıyorum, olay ne inanın bilmiyorum. Bana gönderilen iddianamedeki suçlamaları okuduğumda kahkahalar atıyorum. Ben işlediğim suçların hiç birini inkar etmedim. Oğlumu vuran öldürüldü. Talimatı ben verdim. Ondan sonra 15 yıl hiçbir eyleme karışmadım. Necmettin Akpınar çocukluk arkadaşımdır. Kendisini 25 senedir görmemiştim. Ben cezaevinde olduğumdan kendisini yıllar sonra torunlarımı hastaneye götürsün diye aramıştım. Bütün değerlerim üzerine yemin ederim ki bunlarla hiçbir ilgim, alakam yok. Bunlarla aynı masada dahi oturmam. Bu nasıl bir örgüt ki son 15 yıldır hiçbir olaya karışmamış. Bakıyorum sanıklardan biri taksi şoförü biri kahveci, bunların benimle ne ilgilisi olabilir. Ben bunlarla muhatap olduğum için inanın acı çekiyorum. Madem haraç almışız neden Karagümrük'teki kendi yerimi 1 trilyona satmışım, neden evimi 470 bine satmışım. Ben tırnaklarımla kazıya kazıya edindiğim malımı mülkümü sata sata hapishanede hayatımı geçindiriyorum" dedi.

"NÜFUS KÜTÜKLERİNDEN BİR KİŞİYİ SAĞ BIRAKMAM"

Dosyadaki sanıklardan biri olan oğlu Anıl Ergin'in boşuna 18 ay tutuklu kaldığını söyleyen Nuri Ergin, " Ben 30 senedir cezaevindeyim, 18 senesini hücrede geçirdim. Ben suçlarımla övünmüyorum kaderimmiş diyorum. Kaderim yüzünden de yıllardır ailemden uzağım. Yüce Allah üzerine yemin ederim ki ben bu suçlara karışmadım. Telefon görüşmelerinde ne yapıyorsun demişimdir, torunumu hastaneye götür demişimdir. Benim babam Karagümrük'te kucağımda öldürüldü, dayım öldürdü ben de onu öldürdüm. Ben anamın karnından suçlu doğmadım. Suça itildim. Bu davanın iddianamesi bir iftiranamedir. Hepsi hayal ürünüdür. Oğlum Anıl Ergin'in başına 1 milyon dolar para koymuşlar. Buradan onlara sesleniyorum. Değil öldürmek tırnağına taş değerse ben de amcası da onların nüfus kütüğünden bir kişiyi sağ bırakırsam Allah beni kulluğundan çıkarsın" şeklinde konuştu.

Diğer tutuklu sanıklar da tek tek söz alarak tahliyelerini talep etti. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski Başkanı Yaşar Ecim'in, bir futbol maçında Erzurumspor taraflarlarının yaptığı 'Nuri Ergin' tezahüratlarına Karagümrük tribünlerinin katılmaması nedeniyle, silahla saldırıya uğradığı belirtildi. Örgüt lideri Nuri Ergin'in cezaevinden telefonla aradığı kişilere "Ben ömrümü Karagümrük'e verdim, bu kadar ceza yattım. Erzurumlular 'Nuriş' diye bağırır da Karagümrüklüler nasıl bağırmaz, onlara söyle hepsini öldüreceğim" diyerek, Kulüp Başkanı Yaşar Ecim ve yönetimindeki kişileri tehdit ettiği bildirildi. Ecim'in 12 Eylül 2020'de Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğradığı ve bacağından yaralandığı, yanında bulunan Gürcan Tan'ın ise seken kurşunlar nedeniyle yaralandığı anlatılan iddianamede, sanık Nuri Ergin hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', iki kez 'Olası kastla yaralama' ve 16 ayrı suçtan toplamda 84 yıl 4 aydan 239 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıkların da çeşitli suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep edildi.