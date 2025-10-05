Nuri Şahin: Biraz acı çekerek bazı şeyleri oturtacağız

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, 1-0 yenildikleri Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Şahin, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, Göztepe'yi tebrik ederek, müsabakanın bekledikleri gibi geçtiğini söyledi.

"ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞTIK"

Maçtan önce Göztepe'nin çok net bir oyununun olduğunu söylediğini hatırlatan Şahin, rakiplerinin ilk yarıda penaltıyı değerlendirememesine rağmen çok şanssız bir gol yediklerini belirtti.

Şahin, Göztepe gibi bir takıma karşı pozisyona girmenin çok zor olduğunu aktararak, "İkinci yarıda elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Oyunumuz yavaş yavaş oturuyor. İstediğim oyun yavaş yavaş oturuyor. Üçüncü bölgede hala belirli eksiklerimiz var. Rakip ceza sahasında daha fazla pas yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.