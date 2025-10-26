Nuri Şahin: Çok önemli bir galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'u 4-0 yenen Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, galibiyeti değerlendirdi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET"

Takımının oyununu "beğendiğini" belirten Şahin, "Hak ederek kazandığımızı düşünüyordum. Kendi bireysel hatalarımızdan pozisyonlar verdik. 10 kişi oynadığımız bölümü beğenmedim. Bunun üzerine çalışacağız. Çok önemli bir galibiyet. İyi oyun ve güzel goller. Duran toptan da gol atmamız iyi oldu. Uzun zamandır duran toptan atamıyorduk." dedi.

Antalyaspor'un kendisi için çok değerli olduğunu anlatan Şahin, "Antalyaspor'un yolu inşallah hep açık olur. Hepinizi çok seviyorum. Antalyaspor'un, Antalya şehrinin benim hayatımda çok önemli bir noktası var. Sadece futbolculuk, teknik direktörlük konusunda değil hayatım anlamında da çok şey kattı. Bana bu görevi Antalya şehri layık gördü. Zor zamanlarımızda hep yanımda oldular. Yeri çok farklı. Burada böyle karşılanmak çok güzel." diye konuştu.