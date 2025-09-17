Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Nuri Şahin: Gol yemeden galibiyetle başladığımız için mutluyuz - Rams Başakşehir Haberleri

        Nuri Şahin: Gol yemeden galibiyetle başladığımız için mutluyuz

        Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Fatih Karagümrük müsabakası sonrası yaptığı açıklamada, takımın başında çıktığı ilk maçta gol yemeden galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 23:34 Güncelleme: 17.09.2025 - 23:34
        "Galibiyetle başladığımız için mutluyuz"
        Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Başakşehir, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

        Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, açıklamalarda bulundu.

        "GALİBİYETLE BAŞLADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

        Galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Şahin, "Zor bir deplasman ve zor bir stadyum. Gol yemeden galibiyetle başlamak çok önemli. Parça parça da olsa 3 günün çalışmasını bugün gördük. Galibiyetle başladığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

        "KENDİ OYUN STİLİMİZİ YANSITMAK İÇİN ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

        Takımın başında ilk maçına çıkmasıyla birlikte kadro yapısını nasıl bulduğuna dair yöneltilen soruya ise Şahin, "Kaliteli bir takımız var. Çözmemiz gereken bazı konular var. Gidecek çok yolumuz var. Kendi oyun stilimizi yansıtmak için zamana ihtiyacımız var. Oyunu hızlandırmamız lazım. Ceza sahasına daha fazla girmemiz lazım. Daha fazla dikine oynamamız lazım" diye konuştu.

