"GENLERİM SAĞLAM"

İdiz, daha önce estetik takıntılı bir kadını canlandıracağını ancak kendisinin hiç estetiği olmadığını söylemişti.

Nurseli İdiz, konuyla ilgili, "Bugün provamız vardı. Gonca Vuslateri ile oynayacağız. Biraz rol yapmayı seven, estetiğe düşkün bir kadını oynayacağım. Benim tam tersim. Göğsünü yaptırıyor, suratını yaptırıyor. Öyle bir tip... Ben doğalımdır. Kötü oluyor botoksla, ifade kaybı oluyor. Hiç yaptırmadım, şimdilik gerek yok. Biraz daha kırışırsam belki ufak tefek şeyler yaparım ama genlerim sağlam. Trakya genim var benim..." diye konuşmuştu.