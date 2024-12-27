Nurseli İdiz, kabarık hesaba isyan etti

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz, arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'nda bir mekâna gidip yemek yedi.

Ancak yediği yemek sonrası sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak, sipariş ettiği makarnanın kalitesiz olduğunu ve mekânın yüksek fiyatlarına isyan etti.

Nurseli İdiz, paylaşımında; "Nişantaşı'nda bir mekânda 'Carbonara' adında bir makarna siparişi verdik ancak çok sertti, yiyemedim. Çıkışta kedilere ve köpeklere vereceğiz" diyerek yediği yemeğin beklentisini karşılamadığını dile getirdi. REKLAM

Hesap ise İdiz için oldukça kabarıktı. Paylaşımında; "Şu gördüğünüz makarna 580 TL, toplam hesap ise 730 TL. Bir su 125 TL, 2 çay ise 116 TL" diyerek ödediği yüksek fiyatlara dikkat çekti. Son olarak, Türk halkına yönelik 'Başarılar diliyorum' diyerek sosyal medya paylaşımını noktaladı.