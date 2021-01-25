"BU NASIL ŞOV?"

Gökçe'nin paylaşımına "Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov?", "Gösteriş yapmaktan vazgeç, yiyen var yiyemeyen var" ve "Yaradan sormaz mı? Sen yerken, biz aç aç izliyoruz" şeklinde yorumlar yapılmıştı.