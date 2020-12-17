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Nusret Gökçe kimdir? Nusret Gökçe kaç yaşında, nereli? Nusret Gökçe hakkında

Dünyaca ünlü Türk şef Nusret Gökçe sosyal medya gündeminden düşmüyor. SaltBae hareketi ile milyonlarca takipçiye ulaşan Nusret, hayat hikayesi ile de gençlere ilham vermeye devam ediyor. Peki Nusret Gökçe kimdir? Nusret Gökçe kaç yaşında, nereli? Nusret Gökçe hakkında

Nusret Gökçe kimdir? Nusret Gökçe kaç yaşında, nereli? Nusret Gökçe hakkında

Nusret Gökçe, 9 Ağustos 1983 yılında dünyaya gelmiş Türk kasap, şef ve restoran işletmecisidir. Et pişirme ve tuzlama şekli nedeniyle Salt Bae adıyla anılmaya başlandı ve bir internet fenomeni hâline geldi. Nusr-et isimli biftekçi zincirinin sahibidir.

NUSRET GÖKÇE KİMDİR?

Nusret Gökçe, 9 Ağustos 1983'te Erzurum'da Kürt kökenli bir ailede, madenci bir babanın ve ev hanımı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. 4 kardeşi vardır. İki yaşındayken ailesiyle birlikte Darıca, Kocaeli'ye taşındı ve okula orada başladı. 6. sınıfta okulunu ailevi nedenlerden dolayı bırakmak zorunda kaldı ve bir kasabın yanında çırak olarak işe başladı. 2010'da Nusr-et Steakhouse adını verdiği kendi markasını oluşturdu.

SALT BAE

Nusret Gökçe, Ocak 2017'deki viral internet videoları sayesinde daha çok tanındı. Şöhreti, 7 Ocak 2017'de restoranının Twitter hesabında yayınlanan viral bir video olan "Osmanlı Bifteği" videosunun popüler olmasıyla birlikte geldi. Instagram'da 10 milyon kez görüntülendi ve ardından kendine özgü tuz serpme yönteminden dolayı "Salt Bae" sayesinde tüm dünyada tanındı.

Salt Bae, tuzun parmak uçlarından ön kola düşürülmesi ve ardından tabağa düşmesidir. Bu gönderiden kazanılan viral şöhret ile birlikte Gökçe'nin profili çok hızlı büyüdü ve dünyanın dört bir yanından çok sayıda ünlü ve politikacıyı restoranında ağırlamasına sebep oldu.

RESTORANLARI

Gökçe, aşçı ve lokantacı olarak deneyim kazanmak için 2007-2010 yılları arasında Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülkeyi ziyaret etti ve yerel restoranlarda ücretsiz olarak çalıştı. Türkiye'ye döndükten sonra, Gökçe ilk restoranını 2010'da İstanbul'da açtı. Daha sonra 2014'te Dubai'de bir restoran açtı. 31 Ocak 2020 itibarıyla 14 şubeye sahiptir.

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