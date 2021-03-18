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Nusret mayın gemisi nerede? Nusret mayın gemisi hikayesi ve Çanakkale Savaşı'ndaki önemi hakkında bilgi

Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük zaferi olarak kabul edilen 18 Mart Çanakkale Savaşı Zaferi'nin kahramanlarından biri kabul edilen Nusret Mayın Gemisi araştırılıyor. Çanakkale savaşında savaşın seyri açısından önemli rol oynayan Nusret mayın gemisi nerede? Nusret mayın gemisi hikayesi ve Çanakkale Savaşı'ndaki önemi hakkında bilgi

Nusret mayın gemisi nerede? Nusret mayın gemisi hikayesi ve Çanakkale Savaşı'ndaki önemi hakkında bilgi

Çanakkale Savaşı tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Nusret Mayın Gemisi'nin 18 Mart zaferindeki yeri ve hikayesi araştırılıyor. Çanakkale Savaşı zaferinin yıl dönümünde Nusret Mayın Gemisi gündeme geldi. Nusret mayın gemisi nerede? Nusret mayın gemisi hikayesi ve Çanakkale Savaşı'ndaki önemi hakkında bilgi

NUSRET MAYIN GEMİSİ HİKAYESİ

Nusret, I. Dünya Savaşı Çanakkale Deniz Savaşlarında büyük bir başarı göstermiş olan mayın gemisidir. Malatya Arapgirli Cevat Paşa'nın emriyle Osmanlı Donanması ve Türk Deniz Kuvvetleri'nde hizmete giren mayın dökücü gemi. Asıl ismi Nusrat olan ama zamanla Nusret olarak kullanılan gemi, 1911 yılında Almanya'nın Kiel şehrinde kızağa çekildi ve 1913 yılında Osmanlı Donanması'na katıldı.

1915 ilkbaharında uzun süredir Boğaz'ın girişindeki tabyaları bombalayan, keşif uçuşlarıyla ve mayın temizleme gemilerinin faaliyetiyle saldırıya geçeceği kesinleşen Müttefik Donanması artık saldırı için gün sayıyordu. Müstahkem Mevkii Komutanlığı 26 mayını Karanlık Liman'a dökme kararı aldı.

KARANLIK LİMAN HAREKATI

7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece Nusret mayın dökücü gemisi Yüzbaşı Tophaneli İsmail Hakkı Bey ve Müstahkem Mevkii Mayın Grup Komutanı Yüzbaşı Hafız Nazmi (Akpınar) Bey komutasında düşman gemilerinin projektörlerine aldırmadan Anadolu yakasındaki Erenköy'deki Karanlık Liman'a mayınlarını bıraktı. Geminin çarkçı başısı ön yüzbaşı Çarkçı Ali Yaşar (Denizalp) Efendi'dir.

Ertesi günlerde İngilizler deniz ve hava keşifleri yapmış ama bu mayınları bulamamışlardır. Nusret 'in döşediği mayınlar 18 Mart 1915'te Çanakkale harekâtının kaderini değiştirmiş, ona "dünyanın en ünlü mayın gemisi" unvanını kazandırmıştı. Nusret 'in mayınları 639 kişilik mürettebatıyla Bouvet, onun ardından HMS Irresistible ve HMS Ocean zırhlılarını sulara gömmüştü.

NUSRET MAYIN GEMİSİ ŞİMDİ NEREDE?

Gemi 1962'de özel kişilerce satın alınmış, Kaptan Nusret adıyla kuru yük gemisi olarak hizmet vermiştir. 1990 yılında Mersin açıklarında alabora olmuştur. 1999 yılında bir grup gönüllü tarafından su yüzüne çıkarılan Nusret, 2003 yılında Tarsus Belediyesi tarafından, Çanakkale Savaşları ile ilgili heykellerin de yer aldığı bir çevre düzenlemesi ile anıt haline getirilmiştir.

2011 yılında İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilen Nusret Mayın Gemisi’nin bire bir ölçülerindeki "tıpkı yapımı" bugün de Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığında sergilenmektedir. Nusret Mayın Gemisi'nin 100. yıl anma töreninde(8 Mart 2015),gemi temsili olarak yeniden suya indirilmiştir. Sabah 06:15'te denize açılan gemi, 100 metre aralıklarla denize temsili iki mayın bırakmıştır

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