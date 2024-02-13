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        Haberler Ekonomi Borsa Nvidia hisseleri 2024'te yüzde 46 yükseldi - Borsa Haberleri

        Nvidia hisseleri 2024'te yüzde 46 yükseldi

        California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisselerindeki artış, yapay zeka çiplerine olan talebin etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 45.8'i geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 08:15 Güncelleme: 13.02.2024 - 08:15
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        Hisseleri 2024'te yüzde 46 yükseldi
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        Henüz 8 işlem günü geçmesine rağmen çip üreticisi Nvidia'nın hisselerinde şubat ayındaki artış yaklaşık yüzde 18 olarak hesaplandı.

        Yıla 500 doların hemen altında başlayan şirketin hisselerinin 2024 başından bu yana yüzde 45,89 değer kazanması dikkati çekti.

        Öte yandan, Nvidia'nın hisse fiyatı gün içinde 746,11 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Böylelikle şirketin piyasa değeri, gün içinde 1,82 trilyon doları görürken, kısa süreliğine Amazon'u geride bıraktı, işlem gününün sonunda şirketin piyasa değeri 1,78 trilyon dolar ve Amazon'un piyasa değeri 1,79 trilyon dolar olarak kaydedildi.

        Nvidia'nın piyasa değeri, yapay zeka çiplerine yönelik artan talebin etkisiyle geçen yıl mayıs ayında 1 trilyon dolara ulaşmıştı.

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