NVIDIA’nın yeni yapay zekâ çipleri üretiminde gecikme

NVIDIA, yeni yapay zekâ çipleri üretiminde tasarım kusurları nedeniyle üç ay veya daha fazla bir gecikme yaşayabilir. Teknoloji odaklı yayın organı The Information’ın raporuna göre, bu gecikme Meta Platforms, Alphabet’ün Google ve Microsoft gibi müşterileri etkileyebilir. Bu üç teknoloji devi toplamda onlarca milyar dolar değerinde çip siparişi vermiş durumda.

BLACKWELL SERİSİ VE GRACE HOPPER SÜPERÇİPİ

NVIDIA, Blackwell çip serisini Mart ayında tanıtmıştı. Bu serisi, önceki amiral gemisi yapay zekâ çipi Grace Hopper Superchip’in yerini alıyor ve generatif yapay zekâ uygulamalarını hızlandırmayı amaçlıyor. Ancak tasarım kusurları, üretim sürecini etkileyebilir ve büyük teslimatları 2025 yılının ilk çeyreğine kadar erteleyebilir.