Nwakaeme, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek!

Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi Nijeryalı golcü oyuncu Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Nwakaeme’nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.