O anlar kamerada! İstanbul'da Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı! - Son dakika haberler

O anlar kamerada! İstanbul'da Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı! - Son dakika haberler

O anlar kamerada! Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı! İstanbul'da, Ahırkapı açıklarında kuru yük gemisi ile konteyner gemisi çarpıştı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çarpışma anı cep telefonu kamerasına da yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.09.2023 - 08:28 Güncelleme: 18.09.2023 - 09:07 facebook

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