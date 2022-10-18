O anlar kamerada! Motosikletle ortalığı birbirine kattı!

İstanbul Zeytinburnu'ndaki, 58. Bulvarı Caddesi'nde geçen ay görenleri şoke eden bir kaza meydana geldi.
MOTOSİKLETLE GEZMEK İSTEDİ
DHA'da yer alan habere göre bir lokantada çalışan garson, motokuryelerin kullandığı motosiklete binerek tur atmak istedi.
ÖNCE KALDIRIMA SONRA MÜŞTERİLERE ÇARPTI
Motosikleti çalıştıran garson, önce kaldırıma daha sonra da yemek yiyen müşterilere çarparak yere düştü.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Acemi motosikletlinin etrafa çarpa çarpa ilerlemesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.
YAYALARI DA EZİYORDU
Görüntülerde, motosiklete binen garsonun önce kaldırıma vurması daha sonra da yemek yiyen müşterilere çarpması görülüyor. Motosikleti düzeltmeye çalışan garson bu sefer de yayaların üzerine giderek yere düşüyor.
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