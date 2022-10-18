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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Motosikletle ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada! - Güncel haberler
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O anlar kamerada! Motosikletle ortalığı birbirine kattı!

İstanbul'da, lokantanın motosikleti ile gezmek isteyen garson, önce kaldırıma daha sonrada yemek yiyen müşterilere çarparak yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika: Motosikletle ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada! - Güncel haberler
O anlar kamerada! Motosikletle ortalığı birbirine kattı!
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DHA

İstanbul Zeytinburnu'ndaki, 58. Bulvarı Caddesi'nde geçen ay görenleri şoke eden bir kaza meydana geldi.

MOTOSİKLETLE GEZMEK İSTEDİ

DHA'da yer alan habere göre bir lokantada çalışan garson, motokuryelerin kullandığı motosiklete binerek tur atmak istedi.

ÖNCE KALDIRIMA SONRA MÜŞTERİLERE ÇARPTI

Motosikleti çalıştıran garson, önce kaldırıma daha sonra da yemek yiyen müşterilere çarparak yere düştü.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Acemi motosikletlinin etrafa çarpa çarpa ilerlemesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

YAYALARI DA EZİYORDU

Görüntülerde, motosiklete binen garsonun önce kaldırıma vurması daha sonra da yemek yiyen müşterilere çarpması görülüyor. Motosikleti düzeltmeye çalışan garson bu sefer de yayaların üzerine giderek yere düşüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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