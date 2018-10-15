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Büste saldıran genç "asker selamı" durdu!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan Yusuf Saba, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı. Polisler, Saba'yı Atatürk büstü önüne götürüp, tek ayak üzerinde bekleterek, asker selamı verdirtti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Saba hakkında soruşturma açıldığını duyurdu

15.10.2018 - 12:00 | Güncelleme: DHA

Kocaeli'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne saldırıp, hakaret ederken çektirdiği videoyu sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaşan kişiye binlerce kullanıcı tepki gösterdi. Sosyal medyada yayılan video ile tepkileri ihbar kabul eden polis, harekete geçti. Atatürk büstüne saldırıp, video çektirerek, paylaşan kişinin Yusuf Saba olduğu belirlendi.

ATA'NIN BÜSTÜNE, TEK AYAKTA "ASKER SELAMI"

DHA'da yer alan habere göre Kocaeli Dilovası'nda yaşadığı tespit edilen Yusuf Saba, dün düzenlenen polis operasyonuyla ilçede yakalanıp, gözaltına alındı. Polisler, Saba'yı Atatürk büstü önüne götürüp, tek ayak üzerinde bekleterek, asker selamı verdirtti.

SOYLU, GÖZALTINA ALINDIĞINI DUYURDU

Öte yandan İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; Atatürk büstüne saldırıp, hakaret eden kişinin yakalandığını belirterek, "Sosyal medyada infiale yol açan Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden, çocuklarımıza cinsel içerikli tacizi yapıp, videoyu çekip yayınlayan kişiler Türk polisi tarafından gözaltına alınmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

"BU TÜR OLAYLARIN ÜZERİNE SÜRATLE GİDİLECEK"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´e hakaret videosu failine Cumhuriyet savcımız tarafından soruşturma açılmıştır. Yargımız, bu tarz olayların üzerine süratle gitmeye devam edecektir" dedi.

 

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 7 dakika önce
    Rezil oldu embesil
  • Misafir 10 dakika önce
    Harika
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