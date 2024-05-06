O il buz kesti! Eksi 6.8'i gördü

Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan parametrelerde bu gece eksi 6,8 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

İHA'nın haberine göre dün gece Türkiye'nin en soğuk ili sıfırın altında 6,8 dereceyle Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezi olarak kayıtlara geçti.

Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezi’nde hava sıcaklığı eksi 6,8 derece olarak ölçülürken, Amasya Tavşan Dağı eksi 5,4 olarak ikinci sırada yer aldı.