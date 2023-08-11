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Bu kapsamda yapılan son ölçümlere göre, Akdeniz'in Antalya kıyıları, numune alınarak ölçüm yapılan plaj sayısı bakımından 304 plajla ilk sırada yer alıyor.

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Halk sağlığı uzmanları, bu plajlardan aldıkları numunelerde, escherichia coli (koli basili) ve intestinal enterokok olmak üzere iki ölçüm gerçekleştiriyor.