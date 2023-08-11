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        Türkiye plajlarındaki deniz suyu ölçümleri tamamlandı! O ilde sonuçlar mükemmel çıktı

        Sağlık Bakanlığı'nın Yüzme Suyu Takip Sistemi araştırmasına göre, Türkiye'deki bin 501 plaj incelendi. Çalışmaya göre Antalya'daki 304 plajın tamamı 'mükemmel' düzeyde çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 10:03
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        Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Yüzme Suyu Takip Sistemi'nde yayınlanan verilere göre Türkiye'deki 1501 plajdan, insan sağlığı açısından sakıncalı sayılabilecek koli basili ve enterokok cinsi bakterilerle ilgili ölçümler yapıldı.

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        DHA'da yer alan habere göre alınan numune ölçümlerinin sonuçlarına göre, Antalya'daki 304 plajın tamamı 'mükemmel' düzeyde çıktı.

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        Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün anlık takip edilebilen Yüzme Suyu Takip Sistemi'nde, Türkiye genelinde Artvin'den başlayıp Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki toplam 1501 plajda, insan sağlığı açısından sakıncalı sayılabilecek litredeki koli basili ve enterokok cinsi bakterilerle ilgili ölçümler yapılıp, analiz sonuçları yuzme.saglik.gov.btr internet adresinden ayrı ayrı yayımlanıyor.

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        Bu kapsamda yapılan son ölçümlere göre, Akdeniz'in Antalya kıyıları, numune alınarak ölçüm yapılan plaj sayısı bakımından 304 plajla ilk sırada yer alıyor.

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        Halk sağlığı uzmanları, bu plajlardan aldıkları numunelerde, escherichia coli (koli basili) ve intestinal enterokok olmak üzere iki ölçüm gerçekleştiriyor.

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        Koli basili sınır değerleri 0-100 arası 'mükemmel', 100-1000 arası 'iyi ve yeterli', 1000 ve üzeri 'kötü', 'plaj yüzme amaçlı kullanılamaz' olarak kabul ediliyor. İntestinal enterokok sınır değerleri ise 0-100 arası 'mükemmel', 100-370 arası 'iyi ve yeterli', 370 ve üzeri 'kötü - plaj yüzme amaçlı kullanılamaz' diye kabul ediliyor.

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        Halk sağlığı uzmanları, Antalya'da Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Konyaaltı, Muratpaşa, Aksu, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa olmak üzere Akdeniz'e kıyısı olan 8 ilçede toplam 304 plajda ölçümler gerçekleştirdi.

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        Yaklaşık 640 kilometrelik sahil şeridiyle Antalya'nın Gazipaşa Taşkesildi plajından, Kaş'ta Patara plajına kadar olan bölgedeki 304 plajdan alınan numunelerin sonuçları koli basili ve enterokok cinsi bakteri açısından, geçen yıllarda olduğu gibi 'mükemmel' düzeyde çıktı.

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