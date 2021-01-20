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Çok konuşulan o kareyi anlattı: Üzüntüyle karışık bir sevinç!

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli yoğun bakım doktoru Deniz Heppekcan, "Oh be" notuyla boş yoğun bakım ünitesinde boş yatakların fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada çok konuşulan paylaşımını değerlendiren Heppekcan, "O odayı ilk gördüğümde dram ve üzüntüyle karışık bir sevinç yaşadım" dedi

Son haberler: O fotoğraf sosyal medyada gündem oldu! Dram ve üzüntüyle...
O kareyi anlattı: Üzüntüyle karışık bir sevinç!
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DHA

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli yoğun bakım doktoru Deniz Heppekcan koronavirüsle mücadele kapsamında hastanelerde sayıların azalması nedeniyle sosyal medya hesabından boş yatakların bulunduğu bir yoğun bakım ünitesinin fotoğrafını "Oh be" diyerek paylaştı.

DHA'nın haberine göre, kısa sürede fotoğraf sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü. Pandemi sürecinde zor şartlar altında görev yaptıklarını söyleyen Heppekcan, "Yaklaşık bir senedir bütün sağlık çalışanları olarak pandemi sürecinde büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çok kötü günlerimiz oldu, baya kötü günler yaşadık. Yaptığım paylaşım da bu kötü günlerin sonunda tünelin ucunda gördüğümüz ışıkla alaka bir paylaşımdı.

Ünitemizdeki koğuşlardan bir tanesi yaklaşık 1 haftadır boş olduğu için temizlettik o koğuşu. Daha sonra koğuşun önünden geçerken içeriye de güneş ışığı yansıyordu gördüğüm, daha önce yaşadıklarımız, kaybettiğimiz hastalar, yeniden hayata bağlanan hastalar bunların hepsini düşünerek böyle bir fotoğraf çekip sosyal medyaya koydum. ‘Oh be’ etiketiyle paylaştım, çünkü son dönemde hepimiz artık biraz 'Oh be' diyebiliyoruz sonunda. Sağlık Bakanlığı da izinlerimizi açtı bu da bizi mutlu ediyor tabi." dedi.

'SAGLIK ÇALIŞANLARI BÜYÜK ÇİLELER ÇEKTİ'

Hastanede çok zorluklar çektiklerini ifade eden Heppekcan, "Çok kötü günler yaşadık, çoğu zaman yakınlarımızı göremedik. Sıkıntılı süreçlerdi, en son aralık ayındaki son kısıtlamalardan sonra etkisi güzel bir şekilde yansıdı halkımızın duyarlılığı sayesinde. Kısıtlamalardan yaklaşık 3 hafta sonra etkilerini görmeye başladık. Daha sonra korktuğumuz yılbaşından sonraki 15 gündü, 'Tekrar bir patlama yaşar mıyız?' diye düşünüyorduk. Çok şükür en azından Kocaeli için böyle bir durum gelişmedi. Yavaş yavaş yoğun bakım yatak sayılarını azaltabildik. Kapatabildiğimiz pandemi servislerimiz oldu. Bütün sağlık çalışanları olarak çok mutluyuz ve gururluyuz.

O odayı ilk gördüğümde dram ve üzüntüyle karışık bir sevinç yaşadım. İfade etmek çok zor. Yaşadığımız dram çok büyük. Sağlık çalışanları büyük çileler çekti, kaybettiğimiz sağlık çalışanları oldu, bizim hastanemizden de bir doktorumuzu kaybettik. Bunları yaşamak çok güçtü ve oradaki insanların kayıpları, aileleri düşünüyorsunuz. Oraya bakarken, o güneş ışığı içeri vururken, hem bir yandan mutlusunuz yataklar boş diye ama o yataklardan insanlar sadece evlerine taburcu olmadılar, kaybettiğimiz insanlar da çok oldu. Çok garip bir duyguydu, hüzün ve sevinç iç içeydi anlatmak çok zor." diye konuştu.

'KURALLAR BIRAKILIRSA DAHA KÖTÜ GÜNLER GELEBİLİR'

Rehavete kapılmamak gerektiğini söyleyerek uyarılarda bulunan Heppekcan, şöyle konuştu: "1 Haziran tarihinden itibaren yeni normalleşme süreciyle beraber sadece ülkemiz değil, dünya olarak gevşeme yaşadık. Çok hızlı bir şekilde vaka sayıları ve hasta sayıları artmaya başladı. İlk yaşadığımız ataktan çok daha fazla, belki 8-10 katı hasta yoğunluğuyla karşılaştık, hem dünya olarak hem Türkiye olarak. Şimdi eğer tekrar bir rehavete kapılırsak, toplumun hatta dünyanın çoğu aşılanmadan bir rehavete kapılırsak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayı bırakırsak bu yaşadığımız günlerden çok daha kötüleri gelebilir."

'DOLU YATAK ORANI YÜZDE 30'A DÜŞTÜ'

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ise covid-19 hastalarına ayırdıkları dolu yatak oranlarının yüzde 30’a kadar düştüğünü belirterek, şu açıklamada bulundu: "Sonbaharla birlikte bütün Türkiye ile birlikte ilimizde de ciddi bir vaka artışı gözlemledik. Buna istinaden var olan tedbirlerimizi gözden geçirdik. Alınan tedbirler, etkili filyasyon neticesinde ciddi anlamda vaka sayılarında düşme kaydettik. İlaç başlama oranımız arttı. Buna bağlı olarak alınan tedbirler ve etkili fiyasyonla birlikte yatan hasta sayımızda düşme oldu. Yoğun bakıma giren hasta sayımızda düşme oldu. Geldiğimiz noktada, önlemleri aksatmadan ciddi bir seviyenin altına düşmüş olduk.

Dolayısıyla aşılamayla beraber pandemide ciddi bir aşama kat ettik. Şu anda herhangi bir yoğun bakım yatak sıkıntımız yok. Servis yatak sıkıntımız zaten yok. Covid-19 hastalarına ayırdığımız dolu yatak oranlarımız yüzde 30'lar civarında, tüm yoğun bakım doluluk oranlarımız yüzde 50'lerde, ventilatör doluluk oranlarımız yüzde 30'lara düşmüş durumda. Aşılama ile birlikte salgınla savaşta ciddi bir aşama kat etmiş olduk. Maske, sosyal mesafe ve hijyene mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Çünkü uzun vadede alınan önlemlerin sonuçlarını görmemiz, bu önlemlere de bağlı."

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