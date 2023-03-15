Her Çarşamba günü izleyicisinin karşısına çıkan dizi O Kız dizisi, bu akşam son bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Başrollerini Erkan Petekkaya ve Sezin Akbaşoğulları'nın paylaştığı dizinin neden final yaptığı ve son bölümünde neler olacağına dair ayrıntıları derledik!