O KIZ İLK BÖLÜM ÖZETİ

Kendi halinde sıradan bir genç kız olan Zeynep, zeka geriliğine sahip babası ve yaşlı dedesiyle birlikte, halasının evinde yaşar. Zeynep’in en büyük hayali, enişte baskısı altında, sığıntı gibi hissettikleri evden kurtulmalarını sağlayacak kadar para kazanmaktır. Zeynep’in hayatı bu mütevazi hayaline kavuşamadan kökünden değişir. Her şey, halasına yardım etmek için takipçisi olduğu ünlü bir internet fenomeninin evine temizliğe gitmesiyle başlar. Son dönemin popüler ismi Ozan Mert’in yaptıkları hem Zeynep’in hem de Ozan’ın hayatının gidişatını dönüşü olmayan şekilde değiştirir. Ozan’ı sıfırdan en tepeye çıkarmış olan ajans sahibi Sitare Somer, duruma el koyar. Sitare, bedeli ne olursa olsun krizi fırsata çevirmek zorundadır. Zeynep’in payına ise hayatı parçalanırken, hayallerinin bile ötesine kavuşmak düşecektir.