O köpeği Hande Yener sahiplendi

"GÖZÜNÜ AMPUTE ETTİK"



Köpeğin suratını dağıtan kurşun yarasıyla iki hafta önce geldiğini ve tedaviye aldıklarını anlatan veteriner Ömer Faruk Alkan; “Bütün vücudunda saçma, kurşun her türlü iz bulunuyor. En trajik olanı kafada, bir taraftan girip çıkan tek kurşun. Tamamen suratı, gözü, burnu parçalamış, geri çıkmış. Biz sadece o kadar biliyorduk. Röntgenlerini çekince anladık. Köpeği poligon gibi kullanmışlar neredeyse. Farklı farklı ateşli silahlardan çıkan yaralanmaları olduğunu gördük. Acil olarak burnuna müdahale ettik. Gözünü ampute ettik. Çocuğun şu an genel durumu çok iyi, takip ediyoruz. Vücudunda 20’den fazla mermi var. Bunlar hayati organlara yakın ama müdahalede bulunursak daha büyük risk oluşturacağı için müdahalede bulunmadık. Burnunun verdiği zararı illaki hissedecek. Yarası kapanmak üzere, çok iyi durumda. Çok da güzel bir yere sahiplendirildi. Bundan sonraki hayatını minimum hasarla atlatacak” ifadelerini kullandı.