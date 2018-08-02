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O liste açıklandı! İşte en sağlıksız besinler!

02.08.2018 - 14:35 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'deki 200 restoran zincirinin menüleri incelendi. Uzmanlar, sağlıksız yemeklerin bir listesini oluşturdu. Bu liste, yüksek miktarda kalori, doymuş yağ, sodyum ve şeker içeren yiyeceklerden oluşuyor. İşte en düşük kaloriden en yükseğe sıralanan o yiyecek listesi...

  • 1 O liste açıklandı! İşte en sağlıksız besinler!
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    ABD'deki 200 restoran zincirinin menülerini inceleyen beslenme uzmanları, duyduklarınıza inanamayacağınız açıklamalarda bulundu. Uzmanlar, bazı menülerin dört günde alınması gereken yağ miktarını içerdiğini söylediler. 

  • 2 O liste açıklandı! İşte en sağlıksız besinler!
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    Business Insider'da yer alan habere göre; uzmanlar, sağlıksız yemeklerin bir listesini oluşturdu. Bu liste, yüksek miktarda kalori, doymuş yağ, sodyum ve şeker içeren yiyeceklerden oluşuyor. 

  • 3 O liste açıklandı! İşte en sağlıksız besinler!
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    Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)'ne göre; günlük önerilen alım miktarı 2.000 kalori, 20 gram doymuş yağ, 2.300 miligram sodyum ve 50 gram ilave şeker... Ancak bu listede yer alan tek bir öğün bile günlük ihtiyacın üstüne çıkabiliyor.

     

     

  • 4 O liste açıklandı! İşte en sağlıksız besinler!
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    Buna göre; uzmanlar, ülke çapındaki yiyecek satışı yapan her yerin menülerinin içerdiği kalori miktarını yazması gerektiğini söylüyor.

  • 5 O liste açıklandı! İşte en sağlıksız besinler!
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    İşte en düşük kaloriden en yükseğe sıralanan o yiyecek listesi... 

    1- BJ's Restaurant & Brewhouse 

    Fıstık ezmeli, dondurmalı kurabiye (1,580 kalori)

    Listedeki en az kalorili yiyecek olmasına rağmen, fıstık ezmesi, marshmallow, vanilyalı dondurma ve üç farklı çikolatan oluşuyor. 

  • 6 O liste açıklandı! İşte en sağlıksız besinler!
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    2- Cheesecake Factory

    Tavuklu parmesanlı pizza (1,870 kalori)

    Yağ, sodyum ve kalori içeriği bakımından üst sıralarda yer alan bir tabak daha... Tavuklu, marinara soslu ve erimiş peynirle kaplanmış ekmek dilimleriyle kaplanmış; Alfredo soslu makarna...

  • 7 O liste açıklandı! İşte en sağlıksız besinler!
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    3- AMC Sinemaları

    Çörek (1,920 kalori)

    Yoğun tuz, nacho peyniri ve hardal ile sıcak servis edilir. Bir porsiyonda bulunan sodyum, yaklaşık olarak dört günlük ihtiyaca karşılık geliyor. 

  • 8 O liste açıklandı! İşte en sağlıksız besinler!
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    4- Yard House

    Vampir Taco Combo (2,040 kalori)

    Domuz eti, domuz pastırması, krema ve guacamole sos ile doldurulmuş iki taco ve pirinç ile pinto fasulyesinin olduğu taco yüksek miktarda kalori içeriyor.

  • 9 O liste açıklandı! İşte en sağlıksız besinler!
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    5- Uno Pizzeria & Grill

    Bufalo Buffalo Tavuk ve Peynir (2,320 kalori)

    Bu peynir yüklü yemeğin yağ içeriğinin yüksek olması çok da şaşırtıcı değil.

  • 10 O liste açıklandı! İşte en sağlıksız besinler!
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    6- Shake Shack

    Double SmokeShack menü: patates kızartması ve fıstık ezmeli milkshake (2,240 kalori).

    Sadece hamburgeri 930 kalori olan bu menüde yaklaşık 42 gram şeker bulunuyor.

  • 11 O liste açıklandı! İşte en sağlıksız besinler!
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    7- Chili's

    Menü: Chipotle soslu tavuk grevrekleri ve waffle (2,510 kalori)

    Bu yemeği yemek, beş çörek, 30 tavuk nugget ve beş barbekü sos yemek anlamına geliyor. 40 gram yağ ve 105 gram şeker içeriyor.

     

  • 12 O liste açıklandı! İşte en sağlıksız besinler!
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    8- Cheesecake Factory

    Kahvaltılık burrito (2,730 kalori)

    Bütün gün servis edilen bu kahvaltılık börek, 73 gram ve iki günlük sodyum içeriğine sahip.

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