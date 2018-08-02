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Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)'ne göre; günlük önerilen alım miktarı 2.000 kalori, 20 gram doymuş yağ, 2.300 miligram sodyum ve 50 gram ilave şeker... Ancak bu listede yer alan tek bir öğün bile günlük ihtiyacın üstüne çıkabiliyor.