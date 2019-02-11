Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, 2014 yılında 19 milyar dolar karşılığında satın aldıkları WhatsApp ile ilgili ilginç bir detayı yıllar sonra paylaştı.

Zuckerberg, 5 yıl önce WhatsApp’ın kurucu ortağı Jan Koum ile satın alma görüşmesi yaptıkları sırada yaşadıkları gerginliği köpeği sayesinde aştıklarını söyledi.

Facebook’un kurucusunun aktardığı anekdota göre Zuckerberg’in Macar çoban köpeği “Beast” (Canavar) olmasaydı, 2014’te WhatsApp’ın satın alınması gerçekleşmeyebilirmiş.

CNN’e konuşan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 2014 yılında anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kurucu ortağı Jan Koum ile yaptığı milyarlarca dolarlık satın alma müzakerelerini ve köpeğinin anlaşmanın gerçekleşmesine nasıl yardımcı olduğunu anlattı.

GÖRÜŞME KİLİTLENDİ, SESSİZLİĞİ O BOZDU...

WHATSAPP’IN KURUCUSUNDAN ŞOK AÇIKLAMA

“Köpeğin benim gizli silahım” diyen Mark Zuckerberg, 5 yıl önce yaşanan o anları şu sözlerle aktardı:

“Gergin bir andı ve Jan, ‘Tamam, bunun hakkında düşünmem gerek’ dedi. O anda Beast içeri girdi. Sanırım, ‘Hey neler oluyor? Bu iki adam burada sessizce duruyorlar” dedi ve sonra Jan'ın kucağına atladı. Ardından Jan onu sevmeye başladı ve bir saniye sonra da ‘Tamam, sanırım anlaştık’ dedi.”

2.6 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Zuckerberg ailesinin sevilen bir üyesi olan Beast’in Facebook sayfası da bulunuyor. ‘Tanınmış kişi’ nitelendirmesiyle, onaylanmış hesap rozeti ‘mavi tık’ı da olan Beast’in Facebook sayfasının 2.6 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.