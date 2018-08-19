SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
sapık
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Türkiye'yi gezmiş! Banyo sapığı böyle yakalandı

O sapık yakalandı

Ekipler, özellikle müstakil evler, giriş katları veya 1. katta bulunan daireleri hedef alarak, girdiği evlerden hırsızlık yapan, tek yaşayan kadınlara da tecavüz eden sapığın peşine düştü. 24 yaşındaki T.Y. polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan T.Y., müşteki ve tanıklar tarafından teşhis edildi. T.Y. tüm suçlamaları da kabul ederek suçlarını tek tek itiraf etti

19.08.2018 - 10:03 | Güncelleme:

İstanbul, İzmir, Bursa, Sakarya ve Bartın’da  cinsel taciz, cinsel saldırı, sarkıntılık, hırsızlık ve küçük çocuğa cinsel istismar olaylarına karışan T.Y. Bartın’da gözaltına alındı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle müstakil evler, giriş katları veya 1. katta bulunan daireleri hedef alarak, girdiği evlerden hırsızlık yapan, tek yaşayan kadınlara da tecavüz eden sapığın peşine düştü.

BANYO YAPAN KADINLARIN GİZLİ GÖRÜNTÜLERİNİ DE ÇEKMİŞ

Bartın sapığının, tecavüz ve hırsızlık suçlarının dışında banyo havalandırma pencerelerinden cep telefonu ile banyo yapan kadınların görüntülerini de kaydettiği belirlendi.

Bartın Asayiş Müdürlüğü ekipleri, olay yerlerindeki tüm kamera kayıtlarını saniye saniye izlemeye aldı. Yapılan çalışmaların ardından Bartın sapığı T.Y.’nin kimliğini belirlemeyi başardı.

ÇAY BAHÇESİNDE GÖZALTINA ALINDI

Bartın sapığı T.Y.’nin Yalı mevkiinde bulunan bir çay bahçesinde bulunduğunu tespit eden polis ekipleri operasyon düzenledi. 24 yaşındaki T.Y. polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan T.Y., müşteki ve tanıklar tarafından teşhis edildi. T.Y. tüm suçlamaları da kabul ederek suçlarını tek tek itiraf etti.

T.Y. ifadesinde, “özel bir otobüs firmasında muavinlik yaptığı sırada turist kadına cinsel tacizde bulunduğunu işten ayrılınca da boşluğa düştüğünü, Bartın’da içkili bir mekanda garsonluk yaptığını ve buradan da çıkınca iyice moralinin bozulduğunu, olayları gerçekleştirdiğinde şeytana uyduğunu” söyledi.

Bartın’da yakalanan T.Y.’nin Ocak 2018’de otobüs firmasında çalışırken Fransız bir kadına cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Suçlamayı kabul etmeyen T.Y.’nin serbest kaldığı öğrenildi. İstanbul, Sakarya ve Bursa’da da yakalanan T.Y. her defasında suçlamaları kabul etmeyerek serbest kaldığı belirlendi.

İSTANBUL, İZMİR, BURSA VE SAKARYA

Yaptıklarından pişman olduğunu söyleyen T.Y.’nin Bartın’ın dışında, önceki yıllarda, İstanbul, İzmir, Bursa ve Sakarya illerinde de birçok cinsel taciz, cinsel saldırı, sarkıntılık ve küçük çocuğa cinsel istismar olaylarına karıştığı tespit edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 10
  • Misafir 14 dakika önce
    idam şart..
  • Misafir 15 dakika önce
    Kimse kusura bakmasın ama erkeklik organı kesilmeli hadım edilmeli yeter artık ya
  • Misafir 18 dakika önce
    Tam asılacak cinsten...
Tüm yorumları göster(10)
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X