İstanbul, İzmir, Bursa, Sakarya ve Bartın’da cinsel taciz, cinsel saldırı, sarkıntılık, hırsızlık ve küçük çocuğa cinsel istismar olaylarına karışan T.Y. Bartın’da gözaltına alındı.



Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle müstakil evler, giriş katları veya 1. katta bulunan daireleri hedef alarak, girdiği evlerden hırsızlık yapan, tek yaşayan kadınlara da tecavüz eden sapığın peşine düştü.



BANYO YAPAN KADINLARIN GİZLİ GÖRÜNTÜLERİNİ DE ÇEKMİŞ



Bartın sapığının, tecavüz ve hırsızlık suçlarının dışında banyo havalandırma pencerelerinden cep telefonu ile banyo yapan kadınların görüntülerini de kaydettiği belirlendi.



Bartın Asayiş Müdürlüğü ekipleri, olay yerlerindeki tüm kamera kayıtlarını saniye saniye izlemeye aldı. Yapılan çalışmaların ardından Bartın sapığı T.Y.’nin kimliğini belirlemeyi başardı.



ÇAY BAHÇESİNDE GÖZALTINA ALINDI



Bartın sapığı T.Y.’nin Yalı mevkiinde bulunan bir çay bahçesinde bulunduğunu tespit eden polis ekipleri operasyon düzenledi. 24 yaşındaki T.Y. polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan T.Y., müşteki ve tanıklar tarafından teşhis edildi. T.Y. tüm suçlamaları da kabul ederek suçlarını tek tek itiraf etti.



T.Y. ifadesinde, “özel bir otobüs firmasında muavinlik yaptığı sırada turist kadına cinsel tacizde bulunduğunu işten ayrılınca da boşluğa düştüğünü, Bartın’da içkili bir mekanda garsonluk yaptığını ve buradan da çıkınca iyice moralinin bozulduğunu, olayları gerçekleştirdiğinde şeytana uyduğunu” söyledi.

Bartın’da yakalanan T.Y.’nin Ocak 2018’de otobüs firmasında çalışırken Fransız bir kadına cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Suçlamayı kabul etmeyen T.Y.’nin serbest kaldığı öğrenildi. İstanbul, Sakarya ve Bursa’da da yakalanan T.Y. her defasında suçlamaları kabul etmeyerek serbest kaldığı belirlendi.



İSTANBUL, İZMİR, BURSA VE SAKARYA



Yaptıklarından pişman olduğunu söyleyen T.Y.’nin Bartın’ın dışında, önceki yıllarda, İstanbul, İzmir, Bursa ve Sakarya illerinde de birçok cinsel taciz, cinsel saldırı, sarkıntılık ve küçük çocuğa cinsel istismar olaylarına karıştığı tespit edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ