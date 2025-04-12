O Ses Türkiye bu akşam var mı, yok mu, neden yok?
Her hafta cumartesi akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye 12 Nisan Cumartesi yayın akışında yer almaması izleyicilerde merak uyandırdı. O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri üyeleri arasında; Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin yarışmacılarının yeteneklerini değerlendirerek kendi kadrosuna katmak için kıyasıya bir rekabeti içine giriyor. Bu akşam TV 8 yayın akışında Survivor'un yer alması, "O Ses Türkiye bu akşam yeni bölüm yok mu, neden yok?" sorularını gündeme getirdi. İşte TV8 yayın akışı ile O Ses Türkiye yeni bölüm tarihi...
O Ses Türkiye'nin yayın akışında yer almaması, O Ses Türkiye bu akşam yok mu, sorusunu beraberinde getirdi. TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye her hafta cumartesi günleri izleyici ile buluşuyor. Peki, "O Ses Türkiye bu akşam yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok, O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?" İşte O Ses Türkiye'nin yayınlanacağı tarihe ilişkin detaylar...
O SES TÜRKİYE BU AKŞAM YENİ BÖLÜM YOK MU?
O Ses Türkiye yeni bölümü 12 Nisan Cumartesi günü TV8 yayın akışında yer almıyor. Bu akşam O Ses Türkiye yerine, Survivor 2025 All Star yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak.
Yarışmanın yeni bölümünün neden ekrana gelmeyeceğine dair henüz kanal yönetiminden resmi bir açıklama gelmedi.