O Ses Türkiye'nin yayın akışında yer almaması, O Ses Türkiye bu akşam yok mu, sorusunu beraberinde getirdi. TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye her hafta cumartesi günleri izleyici ile buluşuyor. Peki, "O Ses Türkiye bu akşam yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok, O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?" İşte O Ses Türkiye'nin yayınlanacağı tarihe ilişkin detaylar...