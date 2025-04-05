O Ses Türkiye'nin yayın akışında yer almaması nedeniyle izleyiciler, O Ses Türkiye bu akşam yok mu, sorusuna yanıt aramaya başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye her hafta cumartesi günleri ekranlara geliyor. Peki, "O Ses Türkiye bu akşam yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok, O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?" İşte detaylar...