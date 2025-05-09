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        Haberler Bilgi Magazin O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta? 2025 O Ses Türkiye finaline kimler kaldı? İşte O Ses Türkiye finalistleri

        O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta? 2025 O Ses Türkiye finalistleri kimler?

        TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında sona gelindi. Jüri koltuğunda Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in oturduğu yarışmada 14 isim adını finale yazdırdı. O Ses Türkiye 2025 şampiyonu canlı yayınla belli olacak. Peki; O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta, finale kimler kaldı? İşte 2025 O Ses Türkiye finalistleri ve final bölümü tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 15:34 Güncelleme: 09.05.2025 - 15:34
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        Birbirinden iddialı seslerin yarıştığı TV8’in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye finali için geri sayım başladı. Jüri koltuğunda Hadise, Gökhan Özoğuz, Melike Şahin ve Beyazıt Öztürk'ün oturduğu yarışmanın final bölümünde yapılacak seyirci oylamasıyla 4’e kalan yarışmacılar belli olacak. Ardından eleme yapılacak ve sona kalan iki isim arasından biri O Ses Türkiye birincisi seçilerek büyük ödülün sahibi olacak. Peki, O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta, finale kimler kaldı? İşte 2025 O Ses Türkiye finalistleri ve final bölümü tarihi…

        2

        O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2025 O Ses Türkiye final bölümü, 11 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak.

        Saat 20.00'de başlayacak yarışma, TV8 ekranlarında canlı yayınla izleyici karşısına çıkacak.

        3

        O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU BELLİ OLACAK

        Gecenin sonunda seyircilerden en fazla SMS oyunu alan yarışmacı, O Ses Türkiye 2025'in birincisi olarak ilan edilecek.

        4

        O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ

        Jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise ve Gökhan Özoğuz'un ekiplerindeki finalistler, sahneye çıkarak tüm yeteneklerini ortaya koyacak. İşte finale kalan isimler...

        5

        GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN TAKIMI

        Eray - Alp Gürsu

        Fırat Tandoğan

        Mert Özer

        Ertuğrul Hayrullah

        6

        HADİSE'NİN TAKIMI

        Sakine Akın

        Gözde Buldaş

        7

        BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN TAKIMI

        Doğa Kılıç

        Eren Can Çadırcı

        Nehir Gür

        Elçin Aytuna Durucan

        Funda Kayacık

        8

        MELİKE ŞAHİN'İN TAKIMI

        Gamze Şeker

        Polen Sena Yıldızoğlu

        Seyit Ali Özen

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