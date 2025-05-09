O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta? 2025 O Ses Türkiye finalistleri kimler?
TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında sona gelindi. Jüri koltuğunda Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in oturduğu yarışmada 14 isim adını finale yazdırdı. O Ses Türkiye 2025 şampiyonu canlı yayınla belli olacak. Peki; O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta, finale kimler kaldı? İşte 2025 O Ses Türkiye finalistleri ve final bölümü tarihi...
Birbirinden iddialı seslerin yarıştığı TV8’in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye finali için geri sayım başladı. Jüri koltuğunda Hadise, Gökhan Özoğuz, Melike Şahin ve Beyazıt Öztürk'ün oturduğu yarışmanın final bölümünde yapılacak seyirci oylamasıyla 4’e kalan yarışmacılar belli olacak. Ardından eleme yapılacak ve sona kalan iki isim arasından biri O Ses Türkiye birincisi seçilerek büyük ödülün sahibi olacak. Peki, O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta, finale kimler kaldı? İşte 2025 O Ses Türkiye finalistleri ve final bölümü tarihi…
O SES TÜRKİYE FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2025 O Ses Türkiye final bölümü, 11 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak.
Saat 20.00'de başlayacak yarışma, TV8 ekranlarında canlı yayınla izleyici karşısına çıkacak.
O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU BELLİ OLACAK
Gecenin sonunda seyircilerden en fazla SMS oyunu alan yarışmacı, O Ses Türkiye 2025'in birincisi olarak ilan edilecek.
O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ
Jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise ve Gökhan Özoğuz'un ekiplerindeki finalistler, sahneye çıkarak tüm yeteneklerini ortaya koyacak. İşte finale kalan isimler...
GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN TAKIMI
Eray - Alp Gürsu
Fırat Tandoğan
Mert Özer
Ertuğrul Hayrullah
HADİSE'NİN TAKIMI
Sakine Akın
Gözde Buldaş