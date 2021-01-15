O Ses Türkiye Rap jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye Rap ne zaman başlayacak? Soruları merak konusu oldu. Rap müzik dinleyici olduğu bilinen Acun Ilıcalı yeni dijital platformu olan Exxen'de hazırlıklara başladı. Rap müziğinin başarılı isimleri O Ses Türkiye Rap yarışmasında jüri üyeliği yapacak. İşte ayrıntılar...

O SES TÜRKİYE RAP JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

O Ses Türkiye Rap'in jüri koltuğunda Hadise, Eypio, Mero ve Murda yer alacak.

O SES TÜRKİYE RAP EXXEN'DE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni dijital platform olan Exxen'de O Ses Türkiye Rap'in yayın tarihi henüz belli olmadı.