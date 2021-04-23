O ülke Pfizer&BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi uzatacak

Yerel basında çıkan habere göre, hükümete yakın bir kaynak İrlanda Ulusal Bağışıklık Kazandırma Danışma Komitesi'nin Johnson & Johnson Janssen koronavirüs aşısına onay tavsiyesi vermek için toplantı yapacağı ve yüksek ihtimalle aşıya kullanım onayı vereceği belirtildi.
İKİ DOZ ARASINDAKİ SÜREYİ 6 HAFTAYA UZATME OLASILIĞI
İrlanda Ulusal Bağışıklık Kazandırma Danışma Komitesi toplantıda, Pfizer BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi 6 haftaya uzatma olasılığını görüşecek.
İrlanda hükümeti, Pfizer aşısının iki dozu arasındaki süreyi uzatarak daha fazla kişiye ilk dozu uygulamayı planlıyor. NIAC toplantı sonucunda İrlanda hükümetine tavsiyelerini iletecek.
YORUMLAR