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HaberlerSağlıkO ülke Pfizer&BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi uzatacak - Haberler
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İrlanda, Pfizer & BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi uzatacak

İrlanda Ulusal Bağışıklık Kazandırma Danışma Komitesi (NIAC),hükümete, Johnson & Johnson Janssen koronavirüs aşısı kullanım onayı vermek için bugün toplantı yapacak. NIAC’ın gündeminde ayrıca, Pfizer BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi 6 haftaya uzatarak daha fazla kişiye ilk doz aşıyı uygulama planı yer alıyor

O ülke Pfizer&BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi uzatacak - Haberler
O ülke Pfizer&BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi uzatacak
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DHA

Yerel basında çıkan habere göre, hükümete yakın bir kaynak İrlanda Ulusal Bağışıklık Kazandırma Danışma Komitesi'nin Johnson & Johnson Janssen koronavirüs aşısına onay tavsiyesi vermek için toplantı yapacağı ve yüksek ihtimalle aşıya kullanım onayı vereceği belirtildi.

İKİ DOZ ARASINDAKİ SÜREYİ 6 HAFTAYA UZATME OLASILIĞI

İrlanda Ulusal Bağışıklık Kazandırma Danışma Komitesi toplantıda, Pfizer BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi 6 haftaya uzatma olasılığını görüşecek.

İrlanda hükümeti, Pfizer aşısının iki dozu arasındaki süreyi uzatarak daha fazla kişiye ilk dozu uygulamayı planlıyor. NIAC toplantı sonucunda İrlanda hükümetine tavsiyelerini iletecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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