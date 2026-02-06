Habertürk
        Obama ailesine yönelik ırkçı paylaşım kaldırıldı | Dış Haberler

        Obama ailesine yönelik ırkçı paylaşım kaldırıldı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı maymun olarak tasvir edilmesi, büyük tepkiye yol açmıştı. Söz konusu paylaşım gelen tepkiler üzerine silindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 19:23 Güncelleme: 06.02.2026 - 21:19
        Obama ailesine yönelik ırkçı paylaşım kaldırıldı
        ABD Başkanı Donald Trump'ın, sosyal medya hesabındaki, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'ya yönelik "ırkçı" paylaşım silindi.

        Trump'ın Truth Social hesabında yayınlanan ve eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı ormanda yaşayan maymunlar gibi gösteren "ırkçı video paylaşımı" tepkiler üzerine kaldırıldı.

        Axios platformunda, Beyaz Saray'da çalışan ve gelişmelere aşina bir kaynağın, "Cumhuriyetçi meslektaşlarından da bu paylaşımın kaldırılması için 'çok sayıda' telefon aldığı" bilgilerine yer verildi.

        ABD medyasının çeşitli kanallarında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray yetkililerinden biri, söz konusu paylaşımın bir personel tarafından yanlışlıkla paylaşıldığını savundu.

        Trump'ın 2020 seçimlerinin oy makineleri aracılığıyla çalındığına dair iddialara yer veren videolu paylaşımının sonlarında, Obama çiftinin yüzlerinin maymun bedenlerine giydirildiği görülmüş, paylaşım çeşitli kesimlerden büyük tepki toplamıştı.

        California Valisi Gavin Newsom'un medya ofisi tarafından ABD merkezli X firmasının sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Başkanın (Trump) iğrenç davranışı. Her bir Cumhuriyetçi bunu hemen şimdi kınamalı." ifadeleri yer almıştı.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD medyasına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, Başkan Trump'ı Ormanın Kralı, Demokratları ise Aslan Kral'daki karakterler olarak tasvir eden bir internet mizah videosundan alınmıştır." ifadelerini kullanırken, bu paylaşımla ilgili tepkileri "sahte öfke" olarak değerlendirmişti.

        Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott, söz konusu videoyu, “Beyaz Saray'dan gördüğüm en ırkçı şey.” sözleriyle eleştirmiş ve Trump'ı paylaşımı silmeye çağırmıştı.

        Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yapan Ben Rhodes da X hesabından, Trump'ın paylaşımına tepki göstermişti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri yad ederek, "Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımız...
