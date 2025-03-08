Obez kedi 'Dombili' sokağın maskotu oldu

"Dombili'ye yaklaşık 3 yıl önce de bakmıştık. Kan değerlerinde şeker ve kolesterolü biraz yüksekti. Şu anda eskiye oranla değerleri daha iyi fakat bazı değerleri yine sınırda. O yüzden biz esnafımızdan ve bölge halkından Dombili'ye ekstradan dışarıdan mama vermemelerini öneriyoruz. Zaten onun bakımıyla ilgilenen arkadaşlar var, özel mamalar kullanıyorlar. Lütfen ekstradan dışarıdan yemek artıkları, kıyma, salam, sosis gibi böbreklerine zarar verecek şeyler yedirmesinler. Dombili bu şekilde çok daha iyi."