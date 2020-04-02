Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan 32 yaşındaki Nijeryalı John Obi Mikel ile transfer görüşmelerine başladı. Yahoo'da yer alan habere göre; Botafogo, John Obi Mikel'e teklifini iletti. Mikel, cevap vermek için cuma gününe kadar süre istedi.

Botafogo'dan iddialara yönelik yapılan açıklamada, "Eşine sormak istediğini ve onunla konuşarak bize bir cevap vereceğini söyledi." denildi.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 27 maça çıkan John Obi Mikel, koronavirüs salgını sonrası 17 Mart'ta sözleşmesini fesh ederek İngiltere'ye gitmişti.