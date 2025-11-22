Habertürk
        Obolon Kyiv: 0 - Shakhtar Donetsk: 6 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Obolon Kyiv: 0 - Shakhtar Donetsk: 6 | MAÇ SONUCU

        Ukrayna Premier Ligi'nin 13. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Obolon Kyiv'i 6-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından zirvede yer alan Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 30'a yükseltti ve ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Obolon Kyiv ise haftayı 16 puanda kaldı.

        Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 22:04 Güncelleme: 22.11.2025 - 22:04
        Arda Turan'lı Shakhtar'dan 6 gollü galibiyet!
        Ukrayna Premier Ligi'nin 13. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Obolon Kyiv'e konuk oldu.

        Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 45'te Valeri Bondar, 48'de Vinicius Tobias, 49'da Luca Meirelles, 69'da Eguinaldo, 80'de Isaque Severino Silva ve 82. dakikada Kaua Elias attı.

        Ligdeki galibiyet serisini 4 maça yükselten ve zirvede yer alan Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 30'a çıkardı. Obolon Kyiv ise 16 puanda kaldı.

        Ukrayna Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Obolon Kyiv, Kolos'u ağırlayacak. Shakhtar Donetsk, Kryvbas KR'yı konuk edecek.

