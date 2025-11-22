Obolon Kyiv: 0 - Shakhtar Donetsk: 6 | MAÇ SONUCU
Ukrayna Premier Ligi'nin 13. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Obolon Kyiv'i 6-0 mağlup etti.
Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 45'te Valeri Bondar, 48'de Vinicius Tobias, 49'da Luca Meirelles, 69'da Eguinaldo, 80'de Isaque Severino Silva ve 82. dakikada Kaua Elias attı.
Ligdeki galibiyet serisini 4 maça yükselten ve zirvede yer alan Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 30'a çıkardı. Obolon Kyiv ise 16 puanda kaldı.
Ukrayna Premier Ligi'nin bir sonraki haftasında Obolon Kyiv, Kolos'u ağırlayacak. Shakhtar Donetsk, Kryvbas KR'yı konuk edecek.