Obolon Kyiv: 0 - Shakhtar Donetsk: 6 | MAÇ SONUCU Ukrayna Premier Ligi'nin 13. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Obolon Kyiv'i 6-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından zirvede yer alan Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 30'a yükseltti ve ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Obolon Kyiv ise haftayı 16 puanda kaldı.

