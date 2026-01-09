Ocak 2026 zammı sonrası SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri: Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihi merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşı % 12,19, memur emeklilerine ise yüzde 18,60'lık artış yapıldı. Bu zamlar yılın ilk yarsında geçerli olacak. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri zam farkı ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere emekli maaş ödemeleri her ay tahsisat numarasına göre yatırılıyor. Peki, 2026 Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte, Ocak 2026 zammı sonrası SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri