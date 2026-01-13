Fed ocak ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? Gözler ilk faiz kararına çevrildi!
Küresel piyasaların gözü, ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2026 yılındaki ilk faiz kararına çevrildi. Aralık ayında politika faizini indiren FED'in, ocak ayındaki toplantısında nasıl bir yol izleyeceği yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Enflasyonun seyri ve istihdam verileri karar üzerinde belirleyici olurken, piyasalarda faiz indiriminin nisan ayına kadar ertelenebileceği beklentisi öne çıkıyor. İşte ayrıntılar...
ABD Merkez Bankası (FED), 2026 yılının ilk faiz toplantısını gerçekleştirirken, alınacak kararın küresel finans piyasalarında yeni bir yön tayin etmesi bekleniyor. Son yayımlanan tutanaklar, bazı yetkililerin faizlerin bir süre sabit tutulmasını değerlendirdiğini ortaya koyarken, enflasyondaki yavaşlamanın sürmesi halinde yeni indirimlerin gündeme gelebileceği sinyali verildi. Ocak ayı kararı öncesinde yatırımcılar “faiz indirimi olacak mı?” sorusuna yanıt arıyor. Ayrıntılar haberimizde...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed yılın ilk faiz kararını 22 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00'de açıklayacak.
2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ
FED, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:
Ocak: 27 - 28 Ocak
Mart: 17 - 18 Mart
Nisan: 28 - 29 Nisan
Haziran: 16 - 17 Haziran