Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Ocak ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? Yılın ilk Fed faiz kararı beklentisi ne yönde? 2026 Ocak Fed toplantı tarihi

        Fed ocak ayı faiz kararı ne zaman belli olacak? Gözler ilk faiz kararına çevrildi!

        Küresel piyasaların gözü, ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2026 yılındaki ilk faiz kararına çevrildi. Aralık ayında politika faizini indiren FED'in, ocak ayındaki toplantısında nasıl bir yol izleyeceği yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Enflasyonun seyri ve istihdam verileri karar üzerinde belirleyici olurken, piyasalarda faiz indiriminin nisan ayına kadar ertelenebileceği beklentisi öne çıkıyor. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 21:19 Güncelleme: 13.01.2026 - 21:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ABD Merkez Bankası (FED), 2026 yılının ilk faiz toplantısını gerçekleştirirken, alınacak kararın küresel finans piyasalarında yeni bir yön tayin etmesi bekleniyor. Son yayımlanan tutanaklar, bazı yetkililerin faizlerin bir süre sabit tutulmasını değerlendirdiğini ortaya koyarken, enflasyondaki yavaşlamanın sürmesi halinde yeni indirimlerin gündeme gelebileceği sinyali verildi. Ocak ayı kararı öncesinde yatırımcılar “faiz indirimi olacak mı?” sorusuna yanıt arıyor. Ayrıntılar haberimizde...

        2

        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Fed yılın ilk faiz kararını 22 Ocak 2026 tarihinde saat 21.00'de açıklayacak.

        3

        2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

        FED, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:

        Ocak: 27 - 28 Ocak

        Mart: 17 - 18 Mart

        Nisan: 28 - 29 Nisan

        Haziran: 16 - 17 Haziran

        4

        Temmuz: 28 - 29 Temmuz

        Eylül: 15 - 16 Eylül

        Ekim: 27 - 28 Ekim

        Aralık: 8 - 9 Aralık

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Fethiyespor-Galatasaray
        CANLI | Fethiyespor-Galatasaray
        Trump: Protestoya devam edin
        Trump: Protestoya devam edin
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        Beşiktaş'ta Jorgensen için karar vakti
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        13 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"